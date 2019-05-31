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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.05.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Son Dakika: Aytemiz Alanyaspor Tayfur Bingöl'ü transfer etti

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Son Dakika: Aytemiz Alanyaspor Tayfur Bingöl'ü transfer etti

Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ile olan sözleşmesi sona eren Tayfur Bingöl ile sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Kulübü transferi resmi internet sitesinden duyururken şu açıklama yapıldı:

"Kulübümüz, 2015-2016 sezonunda Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımımızda kiralık olarak forma giyen eski futbolcumuz Tayfur Bingöl'ü yeniden kadromuza dahil etti. Tayfur Bingöl, kendisini 3 yıllığına renklerimize bağlayan imzayı tesislerimizde düzenlenen törende attı.

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Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Tayfur Bingöl'ün Alanya'ya yabancı bir futbolcu olmadığını söyledi. Tayfur Bingöl'ün yeniden Alanyaspor'un başarısı için ter dökeceğini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Tayfur Bingöl yeniden yuvaya döndü. Kendisi Süper Lig'e yükselmemizde büyük katkıları olan bir kardeşimiz. Tekrar Alanya'ya döndüğü için kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

Tayfur Bingöl ise Alanya'da şampiyonluk yaşadığını dile getirerek, "Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu'na, değerli yöneticilerime ve taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bana tekrar kapılarını açtılar. Hepsini çok seviyorum. Evime tekrardan hoş geldim. İnşallah bu 3 sene benim, ailem ve camiamız için çok güzel geçer. Taraftar her zaman beni desteklemiştir. Göztepe ile Alanya'ya maça geldiğimizde 'Herkes unutur, Alanya unutmaz' diye bir tezahüratla beni çağırmışlardı. Orada çok duygulanmıştım. Tekrar bu vesileyle hepsine çok teşekkür ediyorum. Herkese çok güzel bir Tayfur Bingöl izleteceğimi söyleyebilirim." diye konuştu.

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