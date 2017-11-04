Son dakika: Aykut Kocaman'dan flaş karar

Aykut Kocaman, 1-1 biten Osmanlıspor maçının ardından istifa sinyali verdi.
Kocaman, maçın ardından yaptığı açıklamada,
"11 maç sonunda 17 puan, Fenerbahçe'nin gücünün çok altında bir durum. Ortada ciddi bir başarısızlık var. İşleri bir tarafa çekmenin anlamı yok. Elbette bunun bir faturası olacak. Başarıda ve başarısızlıkta herkesin payı vardır. Burada da önce kendi tarafıma bakıyorum. Kendi tarafıma ve oyunculara bunu söylemek lazım. Bu seviyedeki oyuncu grubunun, 3-4 senede yapacağı hataları 13-14 maçta gördük. Bir yerden sonra olmuyor, kırıldı. Bunun bir faturası var, kendi adıma gerekeni yapacağım. Fenerbahçeliler rahat olsun." dedi.
Kabustan beter! F.Bahçe yine kayıp...Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı. Osmanlı Stadı'ndaki mücadelede Fenerbahçe maça golle başladı. Sarı lacivertliler henüz 7. dakikada Giuliano ile golü başladı. İkinci yarıda ise baskın taraf ev sahibiydi... Maçın son bölümlerinde etkisini daha da artıran Osmanlıspor'da dakikalar 85'i gösterirken Numan'ın kafa vuruşu direkten döndü. 89. dakikada gelişen atakta ise Başkent ekibi Aminu ile skora dengeyi getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca maç, 1-1 tamamlandı. Bu sonuçla birlikte puanlar paylaşılırken Osmanlıspor puanını 8'e Fenerbahçe ise 17'ye yükseltti. Sarı lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı ise 9'a yükseldi.