Son Dakika | Avustralya Açık'ta Rafael Nadal, 4 saat sonunda Thiem'e elendi

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Avustralya Açık çeyrek final mücadelesinde Dominic Thiem, dünya 1 numarası Rafael Nadal'ı 7-6, 7-6, 4-6 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek yarı finalde Alexander Zverev'in rakibi oldu.

4 saat 10 dakika süren maçta 2-0 öne geçen Thiem, üçüncü seti kaybederken maçın dördüncü seti büyük çekişmeye sahne oldu. Tie-Break'te taraflar karşılıklı ikramları geri çevirirken maça noktayı koyan isim Dominic Thiem oldu. Rafael Nadal, maç puanında basit hata yaparak turnuvadan elendi.

Tie-break'e giden ilk iki seti 7-6 kazanan 26 yaşındaki Thiem, 2-0 öne geçerek yarı final yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

10. oyununda servis kırdığı üçüncü seti 6-4 hanesine yazdıran Nadal, dördüncü sette 3-1 geriye düşse de 10. oyunda bir kez daha servis kırarak maçta setin üçüncü kez tie-break'e gitmesini sağladı.

Nadal'ın yaptığı basit hatalarla tie-break'te 5-2 öne geçen Avusturyalı tenisçi, bu kez kendi basit hatalarıyla avantajını kaybetti ve puanlarda 6-6 eşitlik sağlandı.

Bu bölümde üst üste iki puan alan Thiem, seti 7-6, toplam 4 saat 10 dakika süren maçı 3-1 kazanarak son 4 raket arasına kaldı.

Avustralya Açık'ta daha önce dördüncü turdan ilerisini göremeyen Thiem, ilk kez yarı final bileti aldı.

Yarı finalin diğer ayağında Novak Djokovic ile Roger Federer karşılaşacak.



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