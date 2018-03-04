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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Son dakika: Atiker Konyaspor, Mehmet Özdilek ile yolları ayırdı
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Sıradaki Haber:Fenerbahçe'ye gelen her top gol oluyor

Futbol
İsmail ER
04.03.2018 - 20:11, Son Güncelleme:

Son dakika: Atiker Konyaspor, Mehmet Özdilek ile yolları ayırdı

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Atiker Konyaspor yönetimi, 1-0 sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırma kararı aldı. Spor Toto Süper Lig'de son sıralardan kurtulamayan Atiker Konyaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Atiker Konyaspor yönetimi, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırma kararı aldı.

Atiker Konyaspor yöneticileri, yönetim kurulu olarak Mehmet Özdilek ile yolları ayırma kararı aldıklarını, başkan Fatih Yılmaz'ın da bu kararı futbol şube sorumlusuyla birlikte Özdilek'e tebliğ etmek için görüşme yaptığını belirtti.

ÖZDİLEK: KAFAYI ÖNE EĞMENİN GEREĞİ YOK
Evkur Yeni Malatyaspor’a kendi evinde 1-0 yenilen Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Kafayı öne eğmeye gerek yok, mücadeleye devam etmek zorunda Konyapsor” dedi. 

Maç sonu Konya Büyükşehir Stadyumu’nda düzenlen basın toplantısında Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Tabii maçı kaybetmek üzüntü verici onu söyleyeyim. Çok enteresan bir maç aslında iyi savunma yapan bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk, öyle oldu. Ama ona rağmen maçın başında maçın ikinci yarısında iki tane Jahovic, iki tane Eto ile net pozisyona girdik ki aslında çok doğru adamlara geldi. Ama maalesef bunu başaramadık, golü bulamadık. Oyunun akışında tabii ikinci yarıda zaman zaman riskler, kreatif oyuncular oyuna alarak en önde deforme yapabilir miyiz? Topu iletebilir miyiz? Düşüncesine girdik. Ama maalesef beklediğimiz bu üretkenliği sağlayamadık, sahaya yansıtamadık. Rakip iyi savunma yapan zaman zamanda ki özellikle 75. dakikadan sonra gol olmaması biraz direnç hayal kırıklığını yukarı çıkardı. Aklımızın ucundan geçmezken berabere bitebilir miyiz? Diye düşünürken çok acayip bir gol yedik” dedi. 

“KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ” 
Bu psikolojide futbol oynamanın kolay olmadığını söyleyen Teknik Direktör Özdilek, “Ama iyi futbolcular, iyi oyuncular bu tür psikolojisi zor ortamlarda bile performansın en iyisini vermek zorundalar. Geldiğim günden beri ilk defa bu kadar kendimizi aleyhimizde üretken olmadığımız ayaklarımızın çok üretken olmadığı, gitmediği bir müsabaka oynadık. Tabii moral olarak üzüldük biraz da bu tür travma yaratabilir mi? Ona bakacağız. Ama 10 hafta var. 10 hafta içerisinde bunun içinden çıkabilecek kalkabilecek bir gücü var Konyaspor’un hep bunu söylüyorum. Futbol şehri Konyaspor ne bu ortamı ne bu taraftarı ne yönetim ne oyuncular hiçbiri hak etmiyor ama futbolun doğasında bu tür günler var. Burada önemli olan birlik olabilmek bence Konyaspor’u ayağa kaldıracak olan ana temel nokta burası. Birçok şeyler yazılıyor, çiziliyor, dolayısıyla insanların bazı şeyleri bir kenara bırakıp bu takımı daha iyi hale getirebilmek için birlik için olmaları lazım. Tabii kaybettiğimiz için üzgünüz. Ama kafayı öne eğmeye gerek yok mücadeleye devam etmek zorunda Konyaspor” ifadelerini kullandı. 

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