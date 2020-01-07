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GeriFutbol Son Dakika! Arda Turan'dan Başakşehir'e veda paylaşımı
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Futbol
Haber Giriş: 07.01.2020 - 13:20,Son Güncelleme:/

Son Dakika! Arda Turan'dan Başakşehir'e veda paylaşımı

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Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan, Instagram hesabı üzerinden veda etti.

Arda Turan'ın paylaşımı şu şekilde;

"Dün başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelip kendisine kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim. Son derece yapıcı bir şekilde geçen görüşme sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırdık. Başakşehir Futbol Kulübü’nde geçirdiğim süre boyunca benden ilgilerini esirgemeyen profesyonellere ve kulüp personeline gönülden teşekkür ederim. Futbolcu kardeşlerime, arkadaşlarıma bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Yaşadığımız tüm güzellikler, mutluluklar, anılarımın en özel yerinde olacak. Hayatım boyunca hep çok çalıştım, hep çok mücadele ettim. Yine öyle olacak. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya; futbol oynamaya devam edeceğim."

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Başakşehirden ayrılan Arda Turanın yeni takımı...
Başakşehir'den ayrılan Arda Turan'ın yeni takımı...

Son Dakika Arda Turandan Başakşehire veda paylaşımı

Son Dakika Arda Turandan Başakşehire veda paylaşımı

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