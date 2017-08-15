Son dakika... Arda Turan transferinde devreye sponsor girdi...

Galatasaray'ın Arda Turan'ı transfer edeceği iddiaları bugün gündeme oturdu. Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Spor Arena'ya yaptığı açıklamada "Arda'nın, Barcelona ile 3 yıllık sözleşmesi var. Ne Galatasaray'a kiralık geldiği ne de başka bir kulübe gideceği haberleri doğru değil. Kaldı ki, Arda halen Barcelona'nın oyuncusu. Barcelona'nın da Arda için aldığı bir karar yok. Bize kulüpten hiç kimse "Arda kiralık gidiyor, ya da onu satıyoruz" demedi" diye konuştu.

SPONSOR DEVREDE

Transfer iddialarının ekonomik boyutunda ise gelişmeler şöyle:

Dünya devi Barcelona’dan ayrılması gündemde olan Milli yıldız Arda Turan için Galatasaray’ın ana sponsoru Nef devreye girdi. Anlaşmanın detayları henüz belli olmasa da İspanyol devinden yılda 7 milyon Euro kazanan Arda Turan’ın Galatasaray’a transferi gerçekleşirse ücretinin önemli bir bölümünü sponsor şirketin karşılaması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak şirket yetkililerinin Barcelona’da Arda Turan ile görüştüğü ve transferin önümüzdeki günlerde açıklanabileceği belirtildi.



3 MİLYONU KULÜPTEN



Barcelona’dan yılda 7 milyon Euro kazanan Arda’nın Galatasaray’a transfer olması halinde, yıllık ücretinin 5 milyon Euro’ya ineceği öğrenildi. Ancak bu ücret sarı-kırmızılı takımın bütçesini aşıyor. Burada da hem Galatasaray hem de Barcelona’nın sponsoru olan gayrimenkul devi Nef devreye girecek. İki kulübün bonservis konusunda anlaşması halinde geriye sadece Turan’ın yıllık ücreti kalacak. Galatasaray’ın yıllık 3 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtilirken, geri kalan 2 milyon Euro’nun ise sponsor şirket aracılığıyla ödenmesi gündemde.



HEDEFİ YURTDIŞI



Nef bu anlama kapsamında Arda Turan’ı reklam yüzü yapacak. Turan, TV reklamları başta olmak üzere birçok özel projede kullanılacak. Şirketin yeni projelerini tanıtması beklenen Turan’a aynı zamanda bir de daire verilecek. Timur Holding markası olan Nef, 2010 yılından beri ofis ve konut alanında önemli projelere imza atıyor. Dünyaca ünlü mimarlık şirketleriyle de çalışan Nef, Avrupa’da da farklı çalışmalara imza atıyor. Nef’in önümüzdeki dönemde büyüme stratejileri arasında yurtdışı bulunuyor.

Kulüp para kazanmayacak

ARDA Turan, Galatasaray’ın sponsorları için de kamera karşısına geçebilecek. Ancak Arda Turan sözleşmesindeki maddelere göre aynı sektörde faaliyet gösteren markalarla anlaşma yapamayacak. Bu sadece takım halinde kullanılacak reklamlarda geçerli olacak. Turan, sosyal medya hesaplarından da farklı bir markanın tanıtımı yapamayacak.

NEF'TEN AHMET BULUT'UN SÖZLERİ SONRASI AÇIKLAMA

Ahmet Bulut'un açıklamaları sonrası Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'dan şu açıklama geldi:

"Ana sponsor olarak Galatasaray'a bugüne kadar kesintisiz destek verdik. Bundan sonra da Nef olarak spora desteğimiz devam edecek. Arda Turan'ın sarı kırmızılı ekibe yeniden kazandırılması ve Türk futboluna geri dönüşü her Türk sporseverine olduğu gibi bizlere de gurur verir. Bu konuda bir katkımız olursa bundan şeref duyarız.

Hangi markaların tanıtım yüzü oldu

* Deri Tanıtım Grubu

* Opet

* Lassa

* Master Card

* Türkiye Finans

* Simit Sarayı

* DeFacto

* Turkcell

* Clear

* Bank of Azerbaijan

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