Son dakika: Arda Turan sözleşmesinde indirime gitti
Başakşehir Kulübü, Arda Turan'ın sözleşmesinde indirime gittiğini açıkladı.
İstanbul ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;
"Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitmiştir.
Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan’ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim Kurulu Başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti."
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle