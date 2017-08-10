Son dakika: Arda Turan milli takıma döndüğünü açıkladı!

Arda Turan sosyal medya hesabından milli takıma döndüğünü açıkladı...

Barcelonalı futbolcu Arda Turan, tekrar milli takıma dönmek istediğini belirterek, "Hocamız uygun gördüğü takdirde, milli formayı tekrar sırtıma geçirmekten, her zamanki gibi, onur duyacağımın bilinmesini isterim" dedi.

Başarılı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi Kosova maçı öncesinde yaşanan tatsız hadiseler sonrasında milli takım formasına veda etmiştim. Bu kararı almamın asıl sebebi, adım etrafında yaşanan tartışmaların milli takıma ve o kutsal formaya zarar vermesiydi. Bu süreçte hiçbir zaman olgunluğu, sevgiyi ve birleştirici tavrı elden bırakmayan federasyon başkanımız Sayın Yıldırım Demirören ve yönetiminin, ardından hocamız sayın Mircea Lucescu'nun sevgi dolu tavrı kararımı yeniden gözden geçirmeme sebep oldu. Şunun bilinmesini isterim ki, milli formanın hiçbir futbolcuya ihtiyacı yoktur ama bizlerin her zaman bu formanın onurunu taşımaya ihtiyacımız vardır. Bu andan itibaren hocamız uygun gördüğü takdirde, milli formayı tekrar sırtıma geçirmekten, her zamanki gibi, onur duyacağımın bilinmesini isterim. Bu kalan dört maçlık süreçte ve devamında, her şartta arkadaşlarımın yanında olma isteğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

İşte Arda Turan'ın sosyal medyadan yaptığı o paylaşım:

DEMİRÖREN'İN ARDINDAN...

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Arda Turan'ın milli takıma dönüş yolunda olduğunu söyledi. Lucescu ile Arda zirvesinin olumlu geçtiğini söyleyen Demirören, Arda'dan milli takıma döneceği yönünde açıklama beklediklerini ima etti.

Demirören, "Arda kaptanımıza idari ceza vermiştik. O gün kadro dışı bırakmıştık. Süresiz bir kadro dışı cezası değildi. Zaten Kosova maçı vardı ve bir ara vardı. Sonra Arda kaptanımız kendisi bir açıklama yaptı ve Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı. Ama bizim Arda'ya her zaman ihtiyacımız var. Arda bu kararından vazgeçerse; ona ihtiyacımız var. Bütün iş Arda kaptanımızda… Arda bana göre doğru olmayan bir karar aldı. Bu kararından vazgeçmesi lazım. Lucescu ile yapılan görüşme çok olumlu geçti. Arda'ya kapı kapanmadı bizim tarafımızdan. Arda kendisi bir karar aldı. Biz idari bir ceza vermiştik bir maçlığına… Arda Milli Takım'ın her zaman kaptanı. Tarihe öyle geçti." diye konuştu.

Arda Turan bu sözlerin ardından milli takım için kapıları açtı.