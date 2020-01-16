Son Dakika | Arda Turan, Boca Juniors ile görüşüyor!

Arjantin basınından TyC Sport'un haberine göre; Arda Turan için menajerler, Boca Juniors ile temasa geçti. Tecrübeli oyuncu, Boca Juniors'ta oynamak istiyor.

Son dönemde kiralık olarak forma giydiği Medipol Başakşehir'de forma şansı bulamayan Arda Turan'ın, Barcelona'ya dönmesi beklenmiyor.

Arda Turan'ın ismi geçtiğimiz günlerde diğer Latin Amerika ekipleri Flamengo ve Palmerias ile de anılmıştı.

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