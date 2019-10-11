Son Dakika: Antalyasporlu Jean Armel Drole'un ayağı kırıldı
Antalyaspor Kulübü, Las Palmas kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcusu Jean Armel Drole'un ayağının kırıldığını açıkladı.
Antalyaspor, Las Palmas kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcusu Jean Armel Drole'un ayağının kırıldığını duyurdu.
Yapılan açıklama şöyle;
"İspanya'nın Las Palmas kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Jean Armel Drole'nin ayağının kırıldığını üzülerek öğrendik. En kısa zamanda yeşil sahalara dönmesi dileğiyle... Geçmiş olsun #JeanArmelDrole"
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Brezilya hazırlık maçında evinde Senegal ile 1-1 berabere kaldı. İşte maçın özet görüntüleri...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle