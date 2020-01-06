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Futbol
Haber Giriş: 06.01.2020 - 13:40,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Antalyaspor'da Tamer Tuna üç ayrılığı açıkladı

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Son Dakika | Antalyaspor'da Tamer Tuna üç ayrılığı açıkladı

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna sözleşme imzaladığı basın toplantısında takımdan ayrılacak üç ismi açıkladı...

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna 1.5 yıllık sözleşmeye imza atarken takımdan ayrılacak üç futbolcuyu da duyurdu.

Tuna, "Tarık Çamdal, Sissoko ve Gelson Dala ile yollarımızı ayırdık." dedi.

Detaylar geliyor...

Tamer Tuna, Antalyasporda ilk antrenmanına çıktı
Tamer Tuna, Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı
 

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