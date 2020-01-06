Haber Giriş: 06.01.2020 - 13:40,
Son Dakika | Antalyaspor'da Tamer Tuna üç ayrılığı açıkladı
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna sözleşme imzaladığı basın toplantısında takımdan ayrılacak üç ismi açıkladı...
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna 1.5 yıllık sözleşmeye imza atarken takımdan ayrılacak üç futbolcuyu da duyurdu.
Tuna, "Tarık Çamdal, Sissoko ve Gelson Dala ile yollarımızı ayırdık." dedi.
Detaylar geliyor...
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