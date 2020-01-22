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Futbol
Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 22.01.2020 - 12:30,Son Güncelleme:/

Son dakika | Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ayrılıyor

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Son dakika | Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ayrılıyor

Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen Aatif Chahechouhe ve Diego Angelo'dan kendilerine kulüp bulması istendi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen Diego Angelo ve Aatif Chahechouhe ile yollar ayrılıyor.

Teknik heyet ve yönetimin ortak kararı doğrultusunda kadroda düşünülmeyen iki futbolcudan kendilerine kulüp bulması istendi.

Antalyaspor yönetimi iki futbolcuya transfer görüşmesi yapma izni verdi.

Chahechouhe ve Diego'nun bundan sonraki süreçte takımla birlikte antrenmana katılmayacağı bildirildi.

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Son dakika | Antalyasporda Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ayrılıyor

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