MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Antalyaspor, Sinan Gümüş'ü resmen açıkladı
GeriFutbol Son Dakika | Antalyaspor, Sinan Gümüş'ü resmen açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 20.01.2020 - 14:08,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Antalyaspor, Sinan Gümüş'ü resmen açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Antalyaspor, Sinan Gümüş'ü resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattığını açıkladı

Antalyaspor'un 6 aylığına kiraladığı Sinan Gümüş için imza töreni şu sıralarda imza tören düzenleniyor...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş, ligin kalan bölümünde kırmızı beyazlı formayı terletecek.

Detayları aktaracağız...


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle