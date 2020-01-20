Haber Giriş: 20.01.2020 - 14:08,
Son Dakika | Antalyaspor, Sinan Gümüş'ü resmen açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattığını açıkladı
Antalyaspor'un 6 aylığına kiraladığı Sinan Gümüş için imza töreni şu sıralarda imza tören düzenleniyor...
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş, ligin kalan bölümünde kırmızı beyazlı formayı terletecek.
Detayları aktaracağız...
Sinan Gümüş Antalyaspor'da...pic.twitter.com/a5wvZ8f0eu— Spor Arena (@sporarena) January 20, 2020
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