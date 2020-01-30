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GeriFutbol Son dakika | Antalyaspor, Ersan Adem Gülüm'ü TFF'ye bildirdi
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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2020 - 17:05,Son Güncelleme:/

Son dakika | Antalyaspor, Ersan Adem Gülüm'ü TFF'ye bildirdi

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Son dakika | Antalyaspor, Ersan Adem Gülüm'ü TFF'ye bildirdi

Süper Lig ekibi Antalyaspor daha önce anlaşmaya vardığı Ersan Adem Gülüm'ün transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi,

Kırmızı beyazlılar, bir dönem Beşiktaş forması da giyen 32 yaşındaki Ersan Adem Gülüm ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Son olarak Avustralya ligi takımlarından Western United'da forma giyen tecrübeli futbolcu geçtiğimiz günlerde Antalyaspor için sağlık kontrolünden geçmişti.

Son dakika | Antalyaspor, Ersan Adem Gülümü TFFye bildirdi

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