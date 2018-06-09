Son dakika: Antalyaspor Bülent Korkmaz'a emanet
Süper Lig kulüplerinden Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ı getirdiğini açıkladı.
Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya varmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
49 yaşındaki teknik adam, Galatasaray ile başlayan teknik direktörlük kariyerini FK Bakü, Karabükspor, İstanbul BBSK, Kayseri Erciyesspor ve Mersin İdmanyurdu gibi takımlarda sürdürdü. Korkmaz 4 Ocak 2016'da Mersin İdmanyurdu'dan ayrıldığı tarihten bu yana takım çalıştırmıyor.
Bülent Korkmaz son olarak BeIN Sports'ta yorumcu olarak görev yapıyordu.
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