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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Son dakika... Ankaragücü taraftar otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 24 yaralı
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Futbol
02.03.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Son dakika... Ankaragücü taraftar otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 24 yaralı

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Dün akşam Antalya'da oynanan karşılaşmadan sonra Ankara'ya dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 taraftar öldü, 24 kişi yaralandı.

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  • Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü
  • Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü
  • Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü
  • Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Antalya'da oynanan karşılaşmadan sonra Ankara'ya dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 taraftar öldü, 24 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında dün akşam Antalyaspor'la karşılaşan MKE Ankaragücü maçının ardından, bir grup Ankaragücü taraftarı, Yılmaz Doğan'ın kullandığı 06 FV 6125 plakalı midibüsle Ankara'ya yola çıktı. Doğan'ın kullandığı araç Adil Erkan'ın idaresindeki 43 LD 961 plakalı otomobilin arkadan çarpması nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, şarampole devrildi.

2 ÖLÜ 24 YARALI

Kazada, E.A. ile M.T.Ç. yaşamını yitirirken, sürücüler Adil Erkan ve Yılmaz Doğan ile taraftarlar Mustafa Altındağ, Berkay Güleşir, Bektaş Tunç, İlker Bayraktar, Oğuzhan Fidan, Buğra Satah, Engin Dal, Yaşar Taş, Tarık Kartaş, Serdar Kale, Muhammed Karakoç, Yaşar Ezertaş, Alican Efe, Şener Çoruh, Murat Yılmaz, Mehmet Can Biçer, Nevzat Altun, Mustafa Selçuk, Ali Rıza Sümer, Uğur Kızılçelik, Sümer Uçakçı ve Faruk Alın yaralandı.
Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri incelemelerden sonra Sinanpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Afjet Afyonspor'un AFYOK taraftar grup lideri Hüseyin Arıcan, hastaneye giderek Ankaragücü Taraftar Grup Lideri Ali İmdat'la görüşerek başsağlığı diledi, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

'YASTAYIZ' PAYLAŞIMI

MKE Ankaragücü'nün resmi Twitter hesabından da kazaya ilişkin, "Sonu böyle olmamalıydı. Başımız sağ olsun. Yastayız" paylaşımı yapıldı.


SÜLEYMAN SOYLU'DAN ANKARAGÜCÜ CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazada yaşamını yitiren taraftarlar için bağsağlığı diledi.

Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

Son dakika... Ankaragücü taraftar otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 24 yaralı

BAKAN KASAPOĞLU TAZİYELERİNİ İLETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'i telefonla arayarak, Antalyaspor deplasmanından dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlar için taziyelerini iletti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yiğiner'den kaza hakkında bilgi alan Kasapoğlu, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet dileyen Bakan Kasapoğlu, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu. Bakan Kasapoğlu ayrıca, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nün Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ardından Ankara'ya dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları için taziye mesajı yayımladı.

Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Antalyaspor deplasmanından dönen Ankaragücü taraftarlarımızın otobüsünün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

SPOR CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Fenerbahçe: Deplasman maçı dönüşünde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarına Allah’tan rahmet; yakınlarına ve Ankaragücü camiasına başsağlığı diler, yaralanan taraftarlara acil şifalar temenni ederiz.

Galatasaray: Antalya deplasmanı dönüşünde Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yaptığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada hayatını kaybeden taraftarlara Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Ankaragücü camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

Beşiktaş: Antalyaspor maçı sonrası Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz isimli taraftarların vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumlara Allah’tan rahmet; ailelerine, Ankaragücü Camiasına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Saygılarımızla...

Trabzonspor: "MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün Antalyaspor maçından dönerken Afyon civarında devrilmesi nedeniyle iki taraftarın hayatını kaybettiği, bazı taraftarların ise yaralandığı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ankaragücü camiası ve Türk futbolunun başı sağolsun."

Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu: Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, sevenlerine ve Ankaragücü camiasına başsağlığı diliyor; yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

Başakşehir: Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün Antalya deplasmanı dönüşünde kaza yapması sonucu iki taraftarın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden taraftarlara Allah’tan rahmet; yakınlarına ve Ankaragücü camiasına başsağlığı dileriz.

Kayserispor: Antalya‘dan Ankara’ya dönen Ankaragücü taraftarlarınının kaza haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarına Allah’tan rahmet; ailelerine ve @Ankaragucu camiasına başsağlığı diler, yaralı taraftarlara acil şifalar dileriz.

Bursaspor: Antalyaspor deplasmanı dönüşünde, kardeş kulübümüz Ankaragücü taraftarlarının geçirmiş olduğu trafik kazasında, iki genç kardeşimizin vefat ettiği haberini derin üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada hayatlarını kaybeden taraftarlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara acil şifa ve Ankaragücü camiasına başsağlığı dileriz

Son dakika... Ankaragücü taraftar otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 24 yaralı

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