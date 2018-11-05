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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.11.2018 - 06:11, Son Güncelleme:

Son dakika: Ampute Milli Takımımız dünya ikincisi oldu

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Son dakika: Ampute Milli Takımımız dünya ikincisi oldu

Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda final maçında Angola ile karşı karşıya gelen Ampute Milli Takımımız, penaltılarla 5-4 yenilerek dünya ikincisi oldu. Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak, maç sonrası yaptığı açıklamada Türk halkından helallik istedi.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, dünya ikincisi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ve Turkcell sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası finalinde Angola ile karşılaştı.

Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, şampiyonluk maçının ilk yarısında Rahmi Özcan'ın paslarına hareketlenen Serkan Dereli, kaleciyle karşı karşıya pozisyonlarda golü bulamadı. Mücadelenin 24. dakikasında Rahmi Özcan ve Şehmus Erdinç'in arka arkaya şutlarında top direğe çarptı. İki takım da skoru değiştiremeyince ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

Son dakika: Ampute Milli Takımımız dünya ikincisi oldu

İkinci yarıda da rakibine oranla daha çok gol pozisyonuna giren ay yıldızlı ekip, golü bulamayınca maçın normal süresi de 0-0 eşitlikle sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

Onar dakikalık iki uzatma bölümünde de iki takım golü bulamadı ve müsabaka penaltı atışlarına gitti.

Türkiye'de Barış Telli, Muhammet Yeğen, Fatih Şentürk ve Rahmi Özcan, penaltı atışlarını gole çevirdi. Ay yıldızlı ekipte kaptan Osman Çakmak 5. penaltıyı kaçırdı. Angolalı futbolcular penaltılarda hata yapmayınca maçı 5-4 kazandı.

Son dünya ikincisi Angola'nın şampiyon olduğu organizasyonu Türkiye ikinci sırada tamamladı.

Ay yıldızlı ekibin futbolcuları, mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı.


Son dakika: Ampute Milli Takımımız dünya ikincisi oldu

KAPTAN OSMAN ÇAKMAK HELALLİK İSTEDİ
Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak, maç sonrası yaptığı açıklamada, Türk halkından helallik istedi.

Ay yıldızlı ekip adına 5. penaltıyı kullanan ve atışı gol çeviremeyen Osman Çakmak, "Ben 5 Kasım'da mayına basıp ayağımı kaybetmiştim. Demek ki 5 Kasım bana yaramıyor. Arkadaşlarımdan da helallik istiyorum. Hayat devam ediyor. Bazen istiyorsun ama olmuyor. Penaltı gol olsaydı iş bitmiş olacaktı. Avrupa şampiyonu olduğumuzda mikrofonun başına geçtiysem, şampiyon olamamamızın da en büyük sorulusu benim. Takımın ağabeyiyim. Türk halkı hakkını helal etsin." ifadelerini kullandı.

FİNAL YOLU
Grubunda Kenya'yı 4-1, Liberya'yı hükmen 3-0 ve ABD'yi 5-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdıran Milliler, bu turda İrlanda'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Rusya'yı 5-1 mağlup eden Milli Takım, yarı finalde ev sahibi Meksika'yı da 4-0'lık skorla geçerek finalde mücadele hakkı elde etti.

Kurulduktan kısa süre sonra uluslararası alanda başarılarıyla dikkati çeken Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 Avrupa şampiyonalarında elde ettiği ikinciliklerin ardından geçen yıl İstanbul'da düzenlenen organizasyonda şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarı yakaladı.

2007, 2010, 2012 ve 2014'teki dünya kupalarında üçüncülük elde eden milli takım, finalde Angola'ya yenilerek bu sefer ikincilik yaşadı.

Son dakika: Ampute Milli Takımımız dünya ikincisi oldu

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