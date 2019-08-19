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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.08.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Son dakika: Alper Potuk sözleşmesinde indirime gitti

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Son dakika: Alper Potuk sözleşmesinde indirime gitti

Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesinde indirime gittiğini açıkladı. Mevcut kontratında aldığı ücretten yüzde 40 gibi büyük bir rakamdan vazgeçen Potuk, başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli'nin takdirini kazandı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı:

Futbol A takımı oyuncularımızdan Alper Potuk’un 31 Mayıs 2022’e kadar kulübümüzle olan mevcut sözleşmesi, kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak düzenlenmiştir.

Sözleşmesinin süresi aynı kalmak koşulu ile, ücretinde kendi isteği ile %40’a varan ciddi bir oranda fedakarlık yapan oyuncumuz Alper Potuk’a, kulübümüze olan bu bağlılığı ve özverisi için teşekkür ediyoruz.

Başkanımız Ali Koç sözleşme yenilenmesinin ardından şu açıklamaları yaptı:

'Alper Potuk, Fenerbahçe ailesine olan bağlığını bu büyük fedakarlıkla gösterdi. Bir oyuncunun sözleşme süresi aynı kalarak, daha önce yapılmış olan sözleşmesinde %40 oranında bir indirimi kendi isteğiyle gerçekleştirmesi futbol dünyasında eşine az rastlanır bir olay.

Fenerbahçe ailesine kalpten bağlılığını gösteren Alper'e, bu örnek davranışı için tüm camiamız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Umuyorum camiamızdan alacağı destekle futbol potansiyelini en iyi şekilde kullanarak bu sezonki şampiyonluk yolculuğumuza da önemli katkılarda bulunur.'

Sportif Direktörümüz Damien Comolli ise şu sözlerle durumu değerlendirdi:

'Bugüne kadar çalıştığım kulüpler ve oyuncular arasında böyle bir duruma ilk defa rastlıyorum. Bir oyuncu, daha 3 yıllık garanti sözleşmesi varken tüm alacaklarından %40 oranında vazgeçerek indirime gitmek istediğini yönetime iletiyor. Umuyorum bu sezon ortaya koyacağı saha içi performansı ile de şampiyonluk hedefimizin önemli bir parçası olacaktır.'

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