Son Dakika: Alper Potuk imzayı attı! Yüzde 40 indirimle...
Sözleşmesinde yüzde 40 oranında indirime giden Fenerbahçeli Alper Potuk, yeni kontratı imzaladı. Sarı lacivertli kulüp bu jeste karşılık Alper'in yeni sözleşmeyi imzaladığını resmi site aracılığı ile duyurdu.
Fenerbahçe'de fedakarlık yapıp sözleşmesinde ciddi indirime gidilen Alper Potuk yeni kontratı imzaladı.
Sarı lacivertli kulüp bu jeste karşılık Alper'in yeni sözleşmeyi imzaladığını resmi site aracılığı ile duyurdu.
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
Kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında indirime giden futbolcumuz Alper Potuk, bu kapsamda yeniden düzenlenen sözleşmesini imzaladı.
Kulübümüzde gerçekleştirilen imzada Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.
Bu imzayla Alper Potuk’un 31 Mayıs 2022’e kadar kulübümüzle olan mevcut sözleşmesi, ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak yenilendi.
Yeni sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Alper Potuk, “Hem kendi adıma hem de kulübüm adına hayırlı olsun. İnşallah uğurlu gelir. Sezona iyi başladık. İnşallah omuz omuza hep beraber, camiamız ve taraftarlarımızla sezonu şampiyonlukla tamamlarız” diye konuştu.
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