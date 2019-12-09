Son Dakika | Alex de Souza'dan Fenerbahçe açıklaması! 2021 için sinyali verdi...

Fenerbahçe’nin efsane ismi Alex de Souza bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Alex'in sözlerindan öne çıkanlar şöyle;

"2021 itibarıyla tüm belgelerim hazır olacak. Ve teknik direktörlüğe ilk adımı atacağım. Brezilya'ya dönüp evraklarımı tamamlayacağım. Sonrasında hayat neler gösterek? Bunu beraber göreceğiz.

'Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun?' diye sorarsanız, bunun yanıtını ben veremem. Ne zaman çağrılırsam gelirim. Fenerbahçe'nin bir başkanı ve yönetimi var. Bunun için bir süreç var. Benim istememle olmaz, Fenerbahçe'den bu takdir sunulursa benim için gurur olur.

Şu an Türkiye'ye dostlarımla vakit geçirmeye geldim. Fenerbahçe ile herhangi bir temasım olmayacak.

Oğlum neredeyse 18 yaşına geldi, 7 Aralık 2014'de futbolu bıraktım. Bugün 9 Aralık 2019, jübilemi yaptım zaten bunu bir daha yapma düşüncem yok.

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