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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.04.2019 - 08:59, Son Güncelleme:

Son dakika: Alanyaspor futbolcusu Josef Sural'ın ölüm nedeni açıklandı!

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Josef Sural'ın ölümü futbol dünyasını derinden sarsarken hastaneden ölüm nedeni ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada 'Hastaneye geldiğinde kafa, göğüs, bacak, kol ve ayak bileklerinde çoklu kırıkları vardı. Ekibimiz hızlı bir şekilde müdahale etti ancak iç kanaması da olan hasta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi de şoku atlatmaya çalışıyor. Kabullenmesi zor bir durum. Çok üzgünüz.' ifadeleri kullanıldı. Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün Kayseri deplasmanı dönüşü devrilmesi sonucu biri ağır 7 futbolcu yaralanmıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan Çek futbolcu Josef Sural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alanyaspor'un 1990 doğumlu genç futbolcusu Josef Sural, maalesef hayatını kaybetti. Futbolcuları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 7 futbolcu yaralanırken bunlardan vücudunun birçok yerinde kırık olan Josef Sural, kafa travması geçirdi. Ameliyata alınan genç futbolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüsü kullanan iki şoförün de uyuduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şoför gözaltına alındı.

Araçtan fırlamış

Kontrolden çıkıp devrilen aracın kapısından fırlayan Josef Sural, 10 metre boyunca sürüklendi. Futbolcular kendilerine geldiklerinde Sural'in yanlarında olmadığını fark etti. Sural, daha sonra ambulansla hastaneye getirildi.

Cenazesi özel uçakla ülkesine gönderilecek

Hayatını kaybeden Josef Sural'ın cenazes öğleden sonra özel uçakla ülkesine gönderilecek.

Çarşamba gününe kadar izin verilen futbolculardan bazıları Sergen Yalçın'la birlikte İstanbul'da kaldı. Bir grup futbolcu ise uçakla dönüş yaptı.

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Josef Sural Kayseriye böyle gelmişti
Josef Sural Kayseri'ye böyle gelmişti

Son dakika: Alanyaspor futbolcusu Josef Suralın ölüm nedeni açıklandı

VIP minibüs kiraladılar

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için VIP minibüs kiraladı.

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sural, buradan doktorların yaptıkları müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Alanyaspor'un maç kadrosundaki diğer futbolcular, yöneticiler ve görevlilerden bazılarının Alanyaspor otobüsü ile diğerlerinin de kendi imkanlarıyla dönüş yaptıkları kaydedildi.

Kazayı haber alır almaz hastaneye gelen Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri deplasmanının ardından gelecek hafta oynayacakları maçın pazartesi günü olması nedeniyle futbolculara ve teknik heyete iki gün izin verildiğini söyledi. Çavuşoğlu, 7 futbolcunun, Alanya'dan kiraladıkları özel araçla Kayseri'de Antalya'ya dönerken, şehrin hemen girişinde kazanın meydana geldiğini anımsattı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

"Hastaneye geldiğinde kafa, göğüs, bacak, kol ve ayak bileklerinde çoklu kırıkları vardı. Ekibimiz hızlı bir şekilde müdahale etti ancak iç kanaması da olan hasta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi de şoku atlatmaya çalışıyor. Kabullenmesi zor bir durum. Çok üzgünüz."

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: ŞOFÖRLER UYUDU..

 Hasan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre, araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin de uyuduğudur. İkisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi."

 "KAFA TRAVMASI VE VÜCUDUNUN BİRÇOK YERİNDE KIRIK"

Kafa travması geçirdi. Vücudunun birçok yerinde kırık var. Maalesef kurtarılamadı.

Diğer yaralılarda ufak tefek sıyrıklar var. MR'ları çekildİ, doktorlar takip ediliyor.

Futbolcular araç kiralamış dönerken... Araçla, otobüsle, uçakla dönenler vardı. Eşine de yeni bilgisini verdik. Konuşacak durumda değiliz.Şoförler yolda uyuduğu için polis tarafından sorgulaması olacak.

GALERİ | Alanyasporlu futbolcular kaza geçirdi
GALERİ | Alanyasporlu futbolcular kaza geçirdi

Kahreden detay! 2.5 ay önce...

Alanyaspor, Josef Sural'ı devre arası transfer döneminde renklerine katmıştı. 2 kız babası 28 yaşındaki oyuncunun küçük kızı ise 2.5 ay önce 7 Şubat'ta Prag'da dünyaya gelmişti. 

Hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural'ın devre arasında 160 bin euro karşılığında Sparta Prag'dan Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuş, 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Son dakika: Alanyaspor futbolcusu Josef Suralın ölüm nedeni açıklandı

Sural'ın 12 Ocak'taki imza töreninde yaptığı açıklama ise şöyle;

"Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim" şeklinde konuşmuştu.

Sural, 23 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa maçında takımının tek golünü kaydetmişti.

Josef Sural kimdir ve kaç yaşında Şubat ayında çocuğu olmuştu
Josef Sural kimdir ve kaç yaşında? Şubat ayında çocuğu olmuştu

ALANYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Aytemiz Alanyaspor, ağır yaralanan Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun."

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Tüm futbol ailesi yasta Josef Sural...
Tüm futbol ailesi yasta! Josef Sural...

 

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