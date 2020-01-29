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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 14:57,Son Güncelleme:/

Son dakika! Akhisarspor, Yılmaz Vural ile anlaştı!

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Son dakika! Akhisarspor, Yılmaz Vural ile anlaştı!

TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Akhisarspor'umuz teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Takımımıza ve hocamıza hayırlısı olsun." denildi. 

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Son dakika Akhisarspor, Yılmaz Vural ile anlaştı

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