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GeriFutbol Son Dakika | Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca transferi için açıklama
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Futbol
Haber Giriş: 10.01.2020 - 14:33,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca transferi için açıklama

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Son Dakika | Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca transferi için açıklama

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Talisca transferi hakkında flaş açıklamalar yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Hangi amaçla çıktığını bilmediğimiz bir Talisca iddiası var. Ne gündemize geldi ne de bir görüşme oldu! Net, net, net! Talisca hiç gündemimizde olmadı" ifadeleriyle Brezilyalı futbolcuyla ilgilenmediklerini net bir dille açıkladı.

Ağaoğlu, "Lütfen hiç kimse gözünü yukarıdaki isimlere dikmesin. Takımın bütçesi bu. Biz bunu aşarsak, Trabzonspor'a tarihin en büyük ihanetlerinden birisini yapmış oluruz." şeklinde konuştu.

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