Son Dakika | Ahmet Ağaoğlu: "Uğurcan Çakır'a 20 milyon euroluk teklif geldi"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Burger King anlaşma töreninde konuştu

Çok önemli bir zincir firma. 4 kıta, 8 ülke ve binlerce restoran var. Ülke ekonomisinde de son derece önemli bir yere sahip bir kuruluş olarak değerlendiriyorum. Bu grubun yönetiminin içinde de spordan herkesin yakından tanıdığı bir arkadaşımızın olması, sponsorluğu da anlamlı kılıyor. Bizim de sponsorlara bakışımız çok farklı. Bir anlaşmayı imzalayıp, kazanç neyse parayı alıp kenara çekilmek değildir. Bizim Trabzonspor olarak markaya, sponsorumuzun da bize değer katmasını önemsiyoruz. O nedenle önümüze gelen kuruluşlarla değil, bize değer katacak, Trabzonspor’un büyüklüğüyle örtüşecek ve bizim de değer katacağımız kuruluşlarla anlaşma yapmaya özen gösteriyoruz. Bu arada TAB Gıda’nın bir devlet kuruluşu olmaması da, zihinlerdeki soru işaretini herhalde gidermiştir. Taraftarlarımız, sponsorluk anlaşması imzaladığımız her kuruluşa çok büyük değer veriyor. Bu anlaşmada da aynı hassasiyeti göstererek, bu anlaşmayı ileri noktaya götüreceklerinden şüphem yok. Burada eksik olan bir şey var, ürünlerin içine hamsi grubu de eklenirse çok başarılı olur diye düşünüyorum.

Yönetim felsefemiz, yönetim programımız altyapı üzerine kuruluydu. Geldiğimiz zaman bunu açık ve net olarak ifade ettik ve 3-5 sene sabredilmesini rica ettik. İçinde bulunduğumuz şartlar, bu programımızı tam anlamıyla uygulamamıza biraz engel oldu. Yarışın içindeyiz. Yarışın içinde olduğunuz zaman tamamen altyapı oyuncularından kurulu takımla hedefe yürümeniz pek mümkün olmayabiliyor. Ancak galiba şunu yıkmaya başladık, 20 yaşındaki oyuncunun genç olmadığını gördük. 17 yaşındaki Felix, Avrupa’nın üst düzey takımlarından ilk 11 oynuyorsa, genç oyuncu kavramı 16-17 yaşına çekildi. Genç Serkan’ı, Rahim’i, maçlar elverdiğinde diğer gençleri sahaya sürerek tecrübe kazanmaları ve ileride maddi anlamda gelir sağlamak en önemli hedefimiz. Bir futbol takımı, futbol dışı işlerle fazla uğraşmamalı. Gayrimenkul, enerji, denizcilik işlerine girmemeli. Futbol takımı futbolcu satarak para kazanır. Biz maalesef daha önce futbolcu alıp satarken, para kaybetmişiz. Trabzonspor’un ekonomisi 4 bilinmeyenli denklem değil. Altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolcularla para kazanan bir kulüp haline geldik. Yusuf Yazıcı 17 milyon Euro artı, 3 milyon Euro’yla bu ülkenin altyapısından yetişen ve satılan bu ücretteki ilk oyuncu. Abdülkadir Ömür, 23 milyon Euro teklif gelen bir diğer oyuncumuz. Uğurcan Çakır, 20 milyon Euro teklif aldığımız bir diğer oyuncumuz. Altyapıdan yetişen oyuncuların piyasa değeri 70 milyon Euro’yu buluyor. Bunun içine Serkan, Rahim, Abdülkadir Parmak, Kerem, Sefa’yı dahil edersek daha da artıyor. Bir stopere 3 milyon Euro bonservis ödeyip, yıllık 2,5 milyon Euro maaş verdiğinizde eleştirilirsiniz. O stoper bugün Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde 150 bin Euro’ya oynuyor. Hocamız 40 yaşında ve Trabzonspor altyapısından. 40 yaşındaki hoca genç hocaysa, ben de 63 yaşında genç bir başkanım. Trabzonspor kulübünün hem felsefesi hem planı hem de programı altyapıdan oyuncu yetiştirip, yararlanmak ve pazarlamaktır.

Yabancı yardımcı hoca, Hüseyin hocanın talebi. Dolayısıyla Hüseyin hocaya da yardımcılık yapacak yabancı hocanın kariyerli olması gerekiyor. Boşluk doldurmak için birisi getirilmiyor o noktada. Ama isim konusunda henüz imzalar atılmadığı için bir şey söylemeyelim. Takımın teknik patronu belli. Ünal Karaman’ın ayrılmasının üzerinden 24 saat geçmiş ya da geçmemişti takımın teknik direktörünün kim olacağını söylemiştik. Altyapıdan gelen Hüseyin Cimşir’le yolumuza devam edeceğimizi söylemiştik. Patron Hüseyin hocadır. Nasıl bir formatla çalışacağını ben biliyorum ama bunu uygulayacak olan da hocanın kendisidir. Formatın ne olduğu değil ne kadar verimli olacağı çok önemlidir. Gelecek olan hocanın da özellikle altyapı konusunda birikimli olması çok önemliydi. 11 yabancı oyuncu olduğu düşünülünce, yabancı yardımcının fena olmadığı da ortada. Bizde eskiden yabancı hoca gelirdi, yardımcısı Türk olurdu. Biz de bu durumu tersine çevirdik. Bu durum da herhalde Süper Lig’de ilk uygulama olabilir.

Transfer konusunda görüşmelerimiz var. Bicakcic bu isimlerden birisi değil. Bu oyuncu bitmeyen senfoni gibi. Her transfer döneminde gündeme gelen bir oyuncu ama bizim gündemimizde değil. Şu kısa süre içinde görüştüğümüz 2-3 önemli oyuncu var. 450 bin Euro bir boluğumuz vardı, Ivanildo’nun ayrılmasıyla 250, Denis’in ayrılmasıyla da 150 bin eklediğimiz zaman 800 bin Euro’lara geldik. Diğer kulüp başkanları da bunu söylüyor. Para ne kadarsa ona göre transfer yapılacak. Geçen sene ocak döneminde yapılan transferin şu anda yüzde 20’si yapıldı. O da tam olarak gerçekleşmedi. Limitten dolayı atılmamış olan imzalar var. Geçen sene 100 harcandıysa, bu sene 20 harcanması bekleniyor ve benim tahminimle 15’le kalacak bu. Sistem değişti. Bu ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, ben bunun Türk futbolunun yararına olduğuna inanıyorum. Bunun da bir ekonomik milat olduğunu düşünüyorum. İflasın eşiğine gelen futbolun dönüş yolu olduğunu görüyorum. Dediğim gibi süreç bitmeden anlaşmak istediğimiz oyuncular var.

81 ilimiz var ve sadece bir başka takım şampiyon olduğunda sokaklarında kutlama yapılmayan tek şehir Trabzon’dur. Dolayısıyla Trabzon’da ne yenecekse, onun da yüzde 7’si Trazonspor’un kasasına girecektir. Trabzon’da başka bir şey de yenmez zaten. Trabzon ve Trabzonspor’u diğer şehir ve takımlardan da ayrı tutmak gerekiyor. Hacim, popülerlik olarak baktığınız zaman Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray’ı göz ardı etmek mümkün değil. Ama biz farklı olduğumuz için farklıyız. Kimisi düzene başkaldırıyı görüyor, diğeri zenginlere karşı verilen savaşta elde edilen başarılı görüyor, kimisi bir devrim gibi görüyor. Benim gibi birisi o kulüpte kimlik bulduğunu görüyor. Benim yapımı bir laboratuvara sokup analiz ederseniz, yüzde 98 olarak Trabzonspor’un kattığı değerler ortaya çıkar. Bizim genlerimizde bu var. Eğer Trabzon’da bu restoranlarda 1000 Liralık bir ürün satılacaksa, bunun 70 Lirası Trabzonspor’a gidecek, başka bir takıma değil. Çin’deki restoranlarınızda da bizim menüler zirve yaparsa şaşırmayın. Bizim diğer takımlara karşı avantajımız var. Bugün Kadıköy’de Fenerbahçe menüsü de yersiniz Trabzonspor menüsü de yersiniz. Ama Trabzon’da sadece Trabzonspor menüsü satılır.

Sosa sadece çok yetenekli, kapasiteli, profesyonel, spor etik ve ahlakına harfiyen uyan bir sporcu değil, ayrıca zeki bir sporcu. Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklı. Takımımızın kaptanı. Zaman zaman sakat olmasına rağmen özveriyle oynayan çok önemli bir değerimiz. ‘Kulübün başkanı değilim’ diyerek çok zekice bir laf söylemiş ama ben de Sosa’nın menajeri değilim. Zaten menajeri olsaydım çoktan bitirmiştim bu işi. Şubat ayında menajeri Trabzon’a gelecek. Sosa’nın da herhangi bir sıkıntısı yok. Kontratın sezon sonuna kadar olduğunu biliyor ama hiç gitmeyecekmiş gibi oynayan bir oyuncumuz. Novak’a önerdiğimiz bir rakam var. Yapılan bükçe, verilen rakamlar bundan sonra takımın limitleriyle sınırlı olacak. Bunun üzerine çıkmak mümkün değil. Çıktığınız zaman diğer oyunculardan kısmak zorunda kalacaksınız. Kadro mühendisliği denilen şey de herhalde burada devreye girecek. Burada devreye girmemek için de altyapıya önem vermek gerekiyor.

Ali Koç’un çıktığı programı izledim. Kulüp başkanları olarak hep bir araya gelip konuşuyoruz. Ama son birkaç hafta içinde olanlara ben de hayret ediyorum. Birbirimizle konuştuğumuz ya da konuşacağımız konuların toplum önünde tartışılması hoş değil. Kulüplerle alakalı olarak kamuoyunda olumsuz gündem oluşturacak söylemlerin içinde olmak hoş değil. Geldiğimizden beri, ortamın yumuşaması, gerginliklerin azalması, futbolun sahada oynanması adına çok büyük çaba sarf ettik. Hiçbir kulüp başkanının hiçbir kulübün hocasının ya da futbolcusunun ismini ağzımıza alarak tartışma ortamına çekmedik. Kulüpler arasında sıkıntılar olabilir. Bu sıkıntılar halledilebilecek sıkıntılardır. Devletler arasındaki meseleler değildir bu. Bunu bu şekilde çözmek yerine farklı yöntemlere başvurduğunuz zaman ülke futbolu ve ülke sporu adına sıkıntılar yaşıyorsunuz. Biz her zaman her yerde, söz konusu olan ülke futboluysa, herkesle bugün de konuşuruz yarın da konuşuruz. Trabzonspor başkanlığı ve yöneticiliği camia adına alınmış bir sorumluluktur. Burada bizim doğrularımız asla öne çıkmaz. Toplumun doğrusu neyse zaten doğrusunu yaparsınız. Bir de hiçbir şekilde kendi eksikliklerinizi, kendi yetersizliklerinizi gözlerden uzak tutmak için dikkatleri farklı noktaya çekmek adına gündem oluşturmak gibi bir yanlışın içine asla düşmeyiz. Biz sadece kendi işimizi yapıyoruz. Tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz. Rakiplerinize saygı duymadığınız anda, belki günü kurtarıyorsunuz ama spor adına da en büyük yanlışı yapıyorsunuz. Burada sporun ruhuna ihanet etmiş oluyorsunuz. Belki kurtardığınız o gün sizin geleceğinizi kurtarmıyor olabilir. Dediğim şartlarda, dediğim çizgilerin içinde biz zaten bütün kulüp başkanlarıyla görüşüyoruz ve her türlü görüşmeyi de yaparız. Anladığım kadarıyla yeniden yapılandırma ve limitlerle ilgili bazı kulüplerin bir takım sıkıntıları var. Bunları oturarak konuşarak son şeklini veren kulüpler içinde bugün şikayet eden kulüpler var. Belki ne noktaya geleceğini görememiş olabilirler. Biz eğer ortaya konan şartlara birebir uyuyorsak, burada herhalde en son eleştirilecek kulüp olmalıyız diye düşünüyorum.





TAB Gıda CEO’su Caner Dikici:

Türkiye’de hızlı servis denildiği zaman firmamız akla geliyor. Toplamda 2500’ün üzerinde restorana sahip olan bir şirketiz. Spora her zaman destek veriyoruz. Bundan önce amatör basketbola sponsorluğumuz olmuştu. Geçen sene başlattığımız Euroleague sponsorluğumuz var. Buradan aldığımız cesaretle, Türk futboluna katkı sağlamayı hedefledik. Klasik bir sponsorluk anlaşması değil, iki tarafın da kazandığı, taraftarların desteklemesiyle büyüyen bir sponsorluk anlaşması bu. Trabzonspor bir şehrin takımı olmaktan ziyade Türkiye’nin takımı. Bize her yer Trabzon sözü gibi, biz de Türkiye’nin her yerindeki restoranlarımızla Trabzonspor’a değer katacak bir işbirliği içinde olacağımızı tahmin ediyoruz. Kendileriyle yol arkadaşlığı yapmaktan dolayı çok mutluyuz.

Burada biz taraftarla kulüp arasında bir köprüyüz. Trabzonspor menüsünden bir pay geçecek kulübe ve taraftarlar ne kadar çok alırsa, taraftar menüsünün yüzde 7’si kulübe aktarılacak. Bu da her ay sonu açıklanacak. Bunun dışında stattaki reklam panolarını kullanırsak o zaman ekstra ödeme yapacağız.

Biz kendi işimizi yapıyoruz. Futbolcu alıp satmak bizim anladığımız bir iş değil. Sponsor olarak bir oyuncu vermemiz haddimiz değil. En iyisini başkanım söyledi. Biz sadece maddi katkıda bulunmaya çalışıyoruz.





