Son dakika... Advocaat Türk futbolseverleri ters köşeye yatırdı

Hollada Mili Futbol Takımı’nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu’nda Fransa ve Bulgaristan ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu. Teknik direktör Dick Advocaat, Beşiktaş forması giyen Jeremain Lens ve Ryan Babel’in yanı sıra Medipol Başakşehir’de görev alan Eljero Elia’yı kadrodan çıkardı.

Öte yandan Fenerbahçe forması giyen ve taraftarlardan büyük tepki alan Robin Van Persie ise kadroda kaldı. Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Fransa’nın Nice ekibine transfer olan Wesley Sneijder de kadroda yer alıyor.

Grupta 6 maç sonunda 10 puan toplayan ve 13'er puanlı İsveç ve Fransa'nın ardından üçüncü sırada yer alan Hollanda için, 31 Ağustos'ta deplasmanda Fransa ve 3 Eylül'de evinde Bulgaristan ile oynayacağı maçlar, Dünya Kupası'na katılım yolunda hayati önem taşıyor.