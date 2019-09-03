SON DAKİKA | Adana Demirspor'da Ümit Özat ile yollar ayrıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Ümit Özat ile yollarını ayırdı.
Adana ekibinden yapılan açıklama şöyle:
"Çok değerli Adana Demirspor taraftarı ve Spor Kamuoyu; Yaklaşık yarım sezondur takımımıza ve camiamıza hizmet eden Ümit Özat Hocamızla bugün itibarı ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol yaşamında yürekten başarılar diliyoruz."
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