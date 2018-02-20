Son dakika: Abdullah Yılmaz 4 ay hak mahrumiyeti
PFDK, hakemliği bırakan Abdullah Yılmaz'a 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
Geride bıraktığımız günlerde hakemliği bıraktığını açıklayan Abdullah Yılmaz ile ilgili karar verildi. Yılmaz’a 4 ay hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı.
TFF’DEN AÇIKLAMA GELDİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, A klasman hakemi Abdullah Yılmaz'a 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, medyada yer alan istifa mektubundaki futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilen Abdullah Yılmaz'a Merkez Hakem Kurulu Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle 4 ay hak mahrumiyeti cezası verildiği bildirildi.
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