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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Son dakika: Aatıf Rizespor'dan ayrılıyor

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Son dakika: Aatıf Rizespor'dan ayrılıyor

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Aatıf ile anlaşamadık, inşallah gittiği takımda başarılı olur." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran 33 yaşındaki Aatif Chahechouhe’yi kadrosuna kattı. 

Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan ve gösterdiği performansla dikkat çeken başarılı futbolcu, Antalyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Antalya’da tatilini yapan Faslı futbolcu Memorial Antalya Hastanesi’nden sağlık kontrollerinden geçti. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de Aatif Chahechouhe ile olan fotoğrafı sosyal medya hesabından, “Camiamıza hayırlı olsun” etiketiyle paylaştı. 

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, “Aatif Chahechouhe başarılı bir futbolcuydu. Birçok Süper Lig takımlarından teklif aldı. Ama kendisi Antalyaspor’u tercih etti. Fedakarlıklar yaptı. Ailesi de Antalya’da yaşamak istedi. Antalyaspor’un bütçesi içinde yer alan bir transfer oldu. 2+1 yıllığına anlaştık. Kısa süre içinde imza töreni yapacağız. Kentimize ve camiamıza hayırlı olsun” dedi. 

187 maçta 61 gol 

Süper Lig’de bir kez gol krallığı yaşayan başarılı futbolcu, Türkiye kariyerinde Sivasspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formalarını giydi. Süper Lig’de bugüne kadar 187 maça çıkan Aatif, 61 gol ve 27 asistlik performans gösterdi. 


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