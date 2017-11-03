Son dakika... A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
A Milli Takımımızın 9 Kasım'da deplasmanda Romanya, 13 Kasım'da Antalya'da Arnavutluk ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Kadroda sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan ve Beşiktaşlı oyuncu Caner Erkin yer almıyor. Okan Kocuk, Erol Alkan, Atila Turan, Emre Akbaba ve Kenan Karaman ilk kez Milli Takım'a çağırıldı.
Hürriyet Haber
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A Milli Takımımızın 9 Kasım'da deplasmanda Romanya, 13 Kasım'da Antalya'da Arnavutluk ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.