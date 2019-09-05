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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
05.09.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Son dakika: A Milli Futbol Takımı'nda Cengiz Ünder kadrodan çıkarıldı

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Son dakika: A Milli Futbol Takımı'nda Cengiz Ünder kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder, Andorra ve Moldova maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nda yer alan futbolcuların sağlık durumları hakkında bilgi verildi. Son yapılan antrenmanda sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder, aday kadrodan çıkarıldı.

Her iki alt baldırında da kas yaralanması bulunan Dorukhan Toköz'ün tedavisinde olumlu ilerleme kaydedildiği, ilerleyen günlerde takımla idmanlara başlamasının planlandığı ifade edildi.

A Milli Takım'da Andorra ve Moldova mesaisiA Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki maçlarının hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.
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Enes Ünal'ın sakatlandığının tamamen geçtiği açıklanırken, daha önce kulübünde tendinit teşhisi konulan, bu şekilde antrenman ve müsabakalara devam eden Ozan Tufan'ın, milli takım kampına katılışını takiben tedavisine devam edildiği ve oyuncu sağlığı göz önünde bulundurularak takımla idman yapması uygun görülmediği belirtildi.

Tedavi ve rehabilitasyon sürecini milli takım kampında geçirmek üzere Türkiye'ye gelen Okay Yokuşlu da kendisi için planlanan program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Kampın ilk antrenmanında sol ayak bileğinden sakatlık geçiren Nazım Sangare'nin tedavisinde olumlu ilerlediği ve ilerleyen günlerde takımla idmanlara başlaması öngörüldüğü açıklandı.

Öte yandan Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir ve Ozan Kabak'ın sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım'ın Andorra ve Moldova maçları aday kadrosuna çağrılmadığı, Oğuzhan Özyakup'un ise kampın başlangıcında yapılan kontrol ve muayeneler neticesinde sakatlığının karşılaşmalara kadar düzelmeyeceği tespit edildiğinden aday kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

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Son dakika: A Milli Futbol Takımında Cengiz Ünder kadrodan çıkarıldı

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