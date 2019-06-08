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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
08.06.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Son bomba Yacine Brahimi! | Transfer haberleri...

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Son bomba Yacine Brahimi! | Transfer haberleri...

Teknik patron Fatih Terim’in hazırladığı geniş çaplı transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın son bombası, Yacine Brahimi...

Sarı-Kırmızılı yönetim, Porto’yla sözleşmesi sona eren ve geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin teklifini geri çeviren Cezayirli yıldızı gözüne kestirdi.

29 yaşındaki futbolcunun yıllık 5 milyon Euro’yu bulan garanti ücret talebine sıcak bakan Galatasaray cephesi, oyuncuyu ikna etmek adına, milli takımdan en yakın dostu olan Feghouli’yi de devreye sokuyor.

Solda Brahimi, sağda Feghouli
Afrika Uluslar Kupası’na hazırlanan Cezayir’in kampında birlikte kalan ikilinin, yeni sezonda Galatasaray’ın sağ ve sol kanadını taşımasını hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, bu transferde birçok önemli rakiple mücadele edecek.

Ancak Finansal Fair Play yaptırımı gereği, sattığı oyuncu bedeli kadar alım yapabilen Galatasaray’ın, bonservisi elinde olan Brahimi’yi kaptırmak istemediği için, sözleşmesine çeşitli bonuslar ekleyeceği de gelen haberler arasında.

Brahimi, geçen sezon Porto formasıyla 49 resmi maçta 13 gol 9 asistlik performans sergiledi.

 

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