Son bomba Yacine Brahimi! | Transfer haberleri...
Teknik patron Fatih Terim’in hazırladığı geniş çaplı transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın son bombası, Yacine Brahimi...
Sarı-Kırmızılı yönetim, Porto’yla sözleşmesi sona eren ve geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin teklifini geri çeviren Cezayirli yıldızı gözüne kestirdi.
29 yaşındaki futbolcunun yıllık 5 milyon Euro’yu bulan garanti ücret talebine sıcak bakan Galatasaray cephesi, oyuncuyu ikna etmek adına, milli takımdan en yakın dostu olan Feghouli’yi de devreye sokuyor.
Solda Brahimi, sağda Feghouli
Afrika Uluslar Kupası’na hazırlanan Cezayir’in kampında birlikte kalan ikilinin, yeni sezonda Galatasaray’ın sağ ve sol kanadını taşımasını hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, bu transferde birçok önemli rakiple mücadele edecek.
Ancak Finansal Fair Play yaptırımı gereği, sattığı oyuncu bedeli kadar alım yapabilen Galatasaray’ın, bonservisi elinde olan Brahimi’yi kaptırmak istemediği için, sözleşmesine çeşitli bonuslar ekleyeceği de gelen haberler arasında.
Brahimi, geçen sezon Porto formasıyla 49 resmi maçta 13 gol 9 asistlik performans sergiledi.
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