Son biletler satışa çıkıyor!

Etkinliğin ilk grup biletleri LoL ve espor tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaşmış ve birkaç gün içinde tükenmişti.

19 Ağustos Cumartesi günü Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilecek olan Türkiye’nin en büyük espor etkinliği League of Legends Türkiye Büyük Finali’nin ikinci ve son grup biletleri 31 Temmuz Pazartesi günü satışa sunulacak. Her yıl on binden fazla League of Legends ve espor tutkununu aynı mekânda buluşturan, milyonlarca izleyiciyi de ekran başına toplayan dev etkinliğin 19 Temmuz’da satışa sunulan ilk grup biletleri birkaç gün içinde tükenmişti. İkinci grup biletlerin tükenmesinin ardından etkinliğe dair bilet satışları da tamamlanmış olacak.

İzleyicilerin sahne görüş açısına göre iki farklı kategoride tercih edebileceği biletlerin fiyatı birinci kategori için 40 TL, ikinci kategori için 30 TL olarak belirlendi.

Lig aşaması, çeyrek final ve yarı final aşamalarının ardından finale yükselen en iyi iki takımın mücadele edeceği dev etkinlikte beş maç üzerinden gerçekleşecek final karşılaşmasından zaferle ayrılan ekip, TBF 2017 Şampiyonu unvanıyla ülkemizi Dünya Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazanacak.