Son başpehlivan Antalya'ya doğru yola çıkmaya hazırlanıyor
657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu: "Kırkpınar bu sene anlamlı bir güne denk geldi. Ben 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Aldığım altın kemer ve kupayı da tüm şehitlerimize armağan ediyorum"
657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, "Aldığım altın kemer ve kupayı tüm şehitlerimize armağan ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Edirne Valisi Günay Özdemir'e gönderilen son başpehlivanı kutlama telgrafı, Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü yetkililerince Orhan Okulu'ya kaldığı otelde ulaştırıldı.
Okulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'a çok iyi hazırlandığını ve emeklerinin karşılığını başpehlivan olarak aldığını söyledi.
Kırkpınar'da zorlu mücadeleler yaptığını anlatan Okulu, "Hedefimiz baştan da söylediğimiz gibi altın kemeri almaktı. Takım arkadaşlarımızla birlikte bunu başardık. Antalya’ya altın kemeri armağan ediyorum. Şimdi yeni hedeflerim var: İnşallah Kırkpınar'da 3 yıl üst üste birinci olarak altın kemerin ebedi sahibi olmak ve Antalya’ya götürmek. Haftaya güreşlerimiz devam ediyor. İnşallah orada seyircimizin önünde altın kemeri taşıyacağım. Önümüzde Elmalı güreşleri var. Orada da 5 yıldır üst üste birinci oluyorum. Bu yıl da birinci olup ikinci altın kemeri kazanmak istiyorum." diye konuştu.
Altın kemerin başpehlivanlar için büyük önem taşıdığını ifade eden Okulu, her pehlivanın bir gün Kırkpınar'da başpehlivan olmayı hayal ettiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telgraf göndererek kendisini tebrik ettiğini belirten Okulu, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman arayıp soruyor, bizimle ilgileniyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kırkpınar bu sene anlamlı bir güne denk geldi. Ben 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Aldığım altın kemer ve kupayı da tüm şehitlerimize armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.
Orhan Okulu rakipleri Kaan Kaya, Hasan Cengiz, Nedim Gürel, Hüseyin Gümüşalan, Serhat Balcı ve finalde de Şaban Yılmaz'ı yenerek 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan oldu.
Antalyalı başpehlivanın gün içinde memleketine doğru yola çıkacağı ve kent girişinde kendisine büyük bir karşılama hazırlandığı öğrenildi.
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