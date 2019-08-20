Son Anadolu şampiyonundan kötü başlangıç

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.08.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

"Son Anadolu şampiyonu"ndan kötü başlangıç

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"Son Anadolu şampiyonu"ndan kötü başlangıç

Süper Lig'de geçirdiği kötü sezonun ardından bir alt lige düşen Bursaspor, TFF 1. Lig'e 3-1'lik Fatih Karagümrük yenilgisiyle başladı.

Süper Lig'de geçirdiği kötü sezonun ardından bir alt lige düşen Bursaspor, TFF 1. Lig'de oynadığı ilk hafta maçından da hüsranla ayrıldı. 

Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve Türk futbol tarihinde "Dört büyükler" dışında bu başarıya ulaşan 5. takım unvanını hala elinde tutan Bursaspor, 56 yıllık mazisinde en kötü zamanlarını geçiriyor. 

Bu şampiyonluğun ardından bir türlü istikrar sağlayamayan Bursa ekibi, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında son haftada lige tutunmuş, 2018-2019 sezonunda ise sezonu 16. sırada bitirerek bir alt lige düşmüştü. 

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Bursaspor, zorlu geçen bu karşılaşmadan da 3-1 mağlup ayrıldı. 

Henüz transfer tahtasını yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı açamayan yeşil-beyazlılar, bu maça geçen sezon da mücadele eden mevcut kadrosundaki bazı isimler ve altyapıdan dahil edilen genç oyuncularla çıktı. 

- Ligin "en" genç takımı 

Bursaspor, TFF 1. Lig'de 19,8 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımı konumunda. 

Yeşil-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında mağlup oldukları Fatih Karagümrük maçına da 21 yaş ortalamasıyla çıktı. 

Bu maçtaki tek gol ise Bursaspor'un altyapısından yetişen 22 yaşındaki Emirhan Aydoğan'dan geldi.

Son Anadolu şampiyonundan kötü başlangıç

- Yeşil: "Büyük başarı göstermemiz için hiçbir engel yok" 

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Konuralp Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor'un zor günler geçirdiğini ve tüm camia olarak bu sorunları aşmak için çaba gösterdiklerini söyledi. 

Fatih Karagümrük'e mağlup oldukları maçta talihsiz bir skorun ortaya çıktığını belirten Yeşil, bu skora kesinlikle aldanılmaması gerektiğini vurguladı. 

Yeşil, genç oyuncularla beraber tam anlamıyla bir takım olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu: 

"Biz şampiyon olduğumuzda da diğer İstanbul takımlarının yanında daha az bütçeyle bu başarıya ulaştık. Takım olarak başardık. Şu anda desteğe ihtiyacımız var. Yönetim olarak bir takım olduk. Futbol anlamında da bir takım olduk. Tabii ki taraftar ve camianın desteği olduğu sürece her şey daha iyiye gidecek. Büyük başarı göstermemiz için hiçbir engel yok. Son maçın skoruna değil oynanan futbola bakmak lazım. Genç oyuncularımız çok iyi. Yetenekleri ve oynadıkları futbolla yurt içinde ve dışında adları göz önünde olacak. Yapılacak transferlerle beraber çok iyi takım olacağız."

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