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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
11.11.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Son 8 sezonun en iyi Trabzonspor’u

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Son 8 sezonun en iyi Trabzonspor’u

Süper Lig’in 11’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor’u mağlup ederek puanını 19’a yükselten ve zirve takibini sürdüren Trabzonspor, söz konusu haftalar itibarıyla 20 puan topladığı 2011-12 sezonundan sonra en iyi performansına ulaştı.

Süper Lig’de 11’inci hafta karşılaşmasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup ederek puanını 19’a yükselten Trabzonspor, 11’inci haftalar baz alındığında son 8 sezondaki en iyi performansını sergiledi. Geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puan hanesine yazdıran bordo-mavililer, 2018-19 sezonunun ilk 11 haftasında 16, 2017-16 sezonunda 13, 2016-15 sezonunda 11, 2015-16 sezonunda 14, 2014-15 sezonunda 18, 2013-14 sezonunda 17, 2012-13 sezonunda 16 ve 2011-12 sezonunun 11 haftalık bölümünde 20 puan toplamıştı.

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SON 9 SEZONDA EN GOLCÜ İKİNCİ DÖNEMİ
11’inci haftalar itibarıyla son 8 sezonun en iyi dönemini geçiren Trabzonspor, gol yollarında da 2010-11 sezonundan sonra 2014-15 sezonuyla birlikte en iyi ikinci dönemini yaşıyor. Daha önce 2010-11 sezonunda ilk 11 haftada 27 gol kaydeden bordo-mavililer, 2011-12 sezonunun ilk 11 haftalık bölümünde 17 gol, 2012-13 sezonunda 11 gol, 2013-14 sezonunda 14 gol, 2014-15 sezonunda 20 gol, 2015-16 sezonunda 14 gol, 2016-17 sezonunda 7 gol, 2017-18 sezonunda 19 gol, 2018-19 sezonunda 19 gol ve bu sezon da ilk 11 haftalık bölümde 20 kez rakip fileleri havalandırdı.

16 MAÇ SONRA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Süper Lig’in 11’inci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, bu maçla birlikte 16 maçlık gol yeme serisine de noktayı koydu. Bu maçtan önce çıktığı son 16 lig karşılaşmasında da kalesini gole kapatamayan bordo-mavililer, 25’inci dakikada 10 kişi kaldığı karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Trabzonspor, Alanyaspor maçı öncesinde en son 2018-19 sezonunun 28’inci haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynadığı ve 1-0 kazandığı karşılaşmayı gol yemeden tamamlamıştı.

46 MAÇ SONRA İLK KIRMIZI
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının 25’inci dakikasında Abdulkadir Parmak’ın gördüğü kırmızı kart ile 46 maç sonra ligde bir maçı eksik tamamladı. En son 2017-18 sezonunun 32’nci haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında iki kırmızı kart birden gören bordo-mavililer, sonraki 46 lig maçını da 11 kişi tamamlamıştı. Aytemiz Alanyaspor maçının 25’inci dakikasında kırmızı kart ile oyundan ihraç edilen Abdulkadir Parmak da yaptığı açıklamada kariyerinde ilk kez talihsiz bir şekilde kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktığını belirterek, takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi.

4 GÜN İZİN
Bu arada Trabzonspor’da futbolculara Aytemiz Alanyaspor maçının ardından milli ara nedeniyle 4 gün izin verildi. Bordo-mavililer 4 günlük iznin ardından Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayacak.

Son 8 sezonun en iyi Trabzonspor’u

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