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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 13.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Son 7 seneyi inceleteceğim

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Son 7 seneyi inceleteceğim

Beşiktaş Kulübü’nün bugün, çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli kongresinde başkanlığa aday olan Serdal Adalı, kendisi dahil hiçbir yöneticisinin kulübe verdiği parayı geri almayacağını söyledi.

Akatlar No1903’te Beşiktaş’ı takip eden gazetecilerle bir araya gelen Adalı, “Taraftarımız  paranın doğru kullanıldığından emin olduktan sonra para verir. Ben de yönetimdeki arkadaşlarımız da Beşiktaş’a verdiğimiz parayı geri almayacağız. Alacağı olanlar, parasını geri almayacak. Yönetime alacağım arkadaşlara ‘parayı almayacaksınız’ şartını sunuyorum. Beşiktaş’a hizmet etmek isteyenin para pul almaması lazım” dedi.

Neşter değil ameliyat

Beşiktaş’ta hiçbir eski başkanın devamı olmadığını belirten Serdal Adalı, “Ben hiç kimsenin devam değilim. Böyle bir söylem bana ayıp olur. Birilerinin devamı aranıyorsa o şu anda zaten var. Ben Beşiktaş’a Fikret Orman’la girmedim. Zamanında Fikret Orman’a da muhaliftim ama bunu göz önünde yapmadım, aradım kendisine söyledim” dedi.  Beşiktaş’ta seçimin ertesi günü ödeme yapılması gerektiğini vurgulayan Adalı, “Pazar günü seçim var, pazartesi ödeme var. Pazartesi neşter değil ameliyat günü. Önceliğimiz birlik ve beraberlik, parayı buluruz. İç huzuru bulmak hepsinden önemli. Başarı gelince her şey oluyor ama huzur daha önemli. Bunların hazırlığını yaptık” ifadelerini kullandı.

İyi oyuncular aldık

Bu yıl yapılan transferlerin iyi oyuncular olduğunu kaydeden Adalı, “Ali Naibi’nin scout ekibi ile yaptığı transferler. 5-6 ay izlenmiş, scout tarafından takip edilip, hocanın onayı alınmış transferler. Bu oyuncular Avrupa’nın üçüncü liginden alınmadı. Milli takımlarında oynayan oyuncular. Kalitelerinden eminim. Bu takımın şampiyonluk şansı devam ediyor” diye konuştu. Geçmiş yönetimlerden hesap sorma konusu ile ilgili bir soruyu cevaplayan Adalı, “Hesap sorma işini 10 senedir dinliyoruz. Başkan olduktan sonra geçtiğimiz 7 seneyi, kendi içinde olduğum dönemi de inceleteceğim. Kimsenin bundan korkusu yok. Kimin bir hatasını görürsem, gereğini yaparım” şeklinde konuştu.

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