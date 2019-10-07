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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
07.10.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Son 6 sezonun en iyi Trabzonspor'u

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Süper Lig’in 7’nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup edip, zirve yarışında iddialı konuma gelen Trabzonspor, söz konusu periyotta topladığı 12 puanla, son 6 sezondaki en iyi performansını ortaya koydu, gol yollarında da rekor kırdı.

2013-14 sezonunun ilk 7 haftasında 13 puan toplayan bordo-mavililer, 2014-15 sezonunda 8, 2015-16’da 10, 2016-17’de 7, 2017-18’de 9 ve 2018-19 sezonunda 10 puan toplarken, 2019-20 sezonunun ilk 7 haftalık bölümünde ise 12 puanı hanesine yazdırarak 2013-14 sezonundan sonra en çok puan topladığı dönemi yaşadı. Bu sezon Avrupa’da da sınav veren bordo-mavililerin, sakat oyuncular nedeniyle dar kadro ile mücadele etmesine rağmen elde ettiği bu başarı camianın takdirini topladı.

GOL YOLLARINDA RAKİP TANIMIYOR

Bu arada Trabzonspor gol yollarında da başarılı bir grafik ortaya koyuyor. Süper Lig’de çıktığı son 19 maçta da rakiplerine gol atmayı başaran Trabzonspor, hem kendi tarihinin en uzun gol atma serisini yaşıyor, hem de ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda bulunuyor. Söz konusu periyotta attığı 40 golle maç başına 2,1 gol ortalamasını tutturan bordo-mavililer, ayrıca 2019-20 sezonunda da geride kalan 7 haftalık bölümde 16 gol atan BtcTurk Yeni Malatyaspor’un ardından, 13 gollü Aytemiz Alanyaspor ile birlikte ligde en golcü takım konumunda yer alıyor.

Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor
Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor

TRABZONSPORLU FUTBOLCULAR: ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET

Trabzonsporlu futbolcular da 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından yaptıkları yorumlarda önemli bir galibiyet aldıklarını söylediler. Kamil Ahmet Çörekçi, “Zor şartlarda geriye düştüğümüz maçta kazanmayı bildik. İnşallah aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz” derken, Uğurcan Çakır, “Ayakta kalmanın bile zaman zaman zorlaştığı şartlarda çok anlamlı bir galibiyet oldu. Tüm takım arkadaşlarımı yürekli mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Milli araya daha moralli giriyoruz. Hem stadyumda hem de ekran başında bizi destekleyen herkese teşekkürler. Yan yana çok güçlüyüz” ifadelerini kullandı. John Obi Mikel, “Büyük galibiyet, devasa 3 puan”, Joao Pereira, “Çok zor bir oyundu ama birlikte mücadele ettik ve son saniyeye kadar inandık. Bu yüzden zafer bizim. Çok önemli bir 3 puan. Şimdi gelecek için dinlenme zamanı”, Abdulkadir Parmak, “Adım adım zirveye”, Anthony Nwakaeme de, “Bu şartlarda kazanmak önemliydi. Bunu bu havada bile bizi desteklemeye gelen büyük Trabzonspor taraftarları sayesinde başardık” değerlendirmesinde bulundu.

SORLOTH SERİYE BAĞLADI

Çaykur Rizespor’da 1 gol ve 1 asistle galibiyette önemli rol oynayan Trabzonspor’un forvet oyuncusu Alexander Sörloth, skora sağladığı katkı ile takımını sırtlamaya devam ediyor. Bu sezon lig ve Avrupa’da toplamda 6 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan Norveçli futbolcu, Süper Lig'de çıktığı son dört maçta da gole direkt katkı yapmayı başardı. Sörloth, Gençlerbirliği maçında 1 gol, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 1 asist, Beşiktaş karşılaşmasında 1 gol ve son olarak Çaykur Rizespor maçında 1 gol ve 1 asist yaparak bu periyotta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

NWAKAEME KENDİNİ BULDU

Trabzonspor’da 2018-19 sezonunun skora en çok katkı sağlayan oyuncu olan ancak bu sezon lig ve Avrupa’da çıktığı 10 maçta gol ve asist üretemeyen Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçıyla yakaladığı çıkışı Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sürdürdü. Ligin 6’ncı haftasında oynanan Beşiktaş mücadelesinde 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Nwakaeme, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da 1 gol kaydederek skora katkısını sürdürdü.

YEREL GAZETELER: ZİRVE ARTIK FIRTINALI

Yerel gazeteler, Trabzonspor’un Süper Lig’in 7’nci haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından, “Zirve artık Fırtınalı” yorumlarını yaptı. Sonnokta gazetesi, “Zirve artık Fırtınalı”, “Dosta düşmana itinayla duyurulur”, Kuzey Ekspres gazetesi, “Trabzonspor Atmaca’yı 90’da avladı”, “Şiddetli yağmur altında ve top sürmenin zor olduğu karşılaşmada bordo-mavililer geri düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanmasını bildi”, Karadeniz gazetesi, “Rize’de Fırtına’yı sihirbaz kopardı”, “Çaykur Rizespor öne geçti. Trabzonspor önce yakaladı, son dakikada ise Nwakaeme’nin altın vuruşuyla 3 puanı kaptı”, Günebakış gazetesi, “Rize’de Trabzon güldü”, “Karadeniz derbisinde yeşil-mavililer öne geçti, son sözü Fırtına söyledi”, Taka gazetesi, “Müthiş derbide Trabzon güldü!” başlıklarına yer verdi.

İZİN UZATILDI

Trabzonspor’da milli maçlar için lige verilen arada Çaykur Rizespor maçı öncesi takıma üç gün izin vermeyi planlayan teknik heyet, ağır zeminde oynanan karşılaşmada oyuncuların verdiği mücadeleyi de göz önüne alarak izni 11 Ekim Cuma gününe kadar uzattı.

Son 6 sezonun en iyi Trabzonsporu

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