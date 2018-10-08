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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA
08.10.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

Son 5 sezonun en iyi Trabzonspor'u

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Son 5 sezonun en iyi Trabzonspor'u

Bordo-mavili ekip, ilk 8 haftada topladığı 13 puanla, son 5 sezonun en iyi dönemini yaşadı - Rakip filelere 17 gol gönderen Karadeniz ekibi, geçen yılla birlikte son 8 sezonun en skorer performansını tekrarladı.

Spor Toto Süper Lig'de konuk olduğu Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdüren Trabzonspor, ilk 8 haftalar itibarıyla son 5 sezonun en iyi performansını sergiledi.

Bordo-mavililer, ilk 8 haftada topladığı 13 puanla son 5 sezonun en iyi dönemini yaşayarak, zirve yolunda taraftarını umutlandırdı.

Karadeniz ekibi, ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 13 puana ulaşıp, 8. hafta sonunda 5. sıraya kadar yükseldi.

Kötü sıralama kabusu sona erdi

Ligde 5. durumda bulunan Trabzonspor, 8. haftalar itibarıyla geride kalan 4 sezonda, sıralamada 10.'luktan iyi performans gösteremeyerek, zirve yarışından uzaklaşmıştı.

Bordo-mavililer, 8. haftalar sonunda, 2017-2018 sezonunda 9 puanla 11., 2016-2017 sezonununda 10 puanla 10., 2015-2016 sezonunda 10 puanla 11. ve 2014-2015 sezonunda ise 9 puanla 12. sırada yer almıştı.

Karadeniz ekibi, 2013-2014 sezonunda ise 14 puanla 5. sırada kendisine yer bulmuştu.


 En golcü dönemlerinden biri

Geriden kalan 8 haftalık bölümde 17 kez rakip fileleri havalandıran ve Kasımpaşa ile birlikte ligin en golcü iki takımından biri olan Trabzonspor, geçen yılla birlikte son 8 sezonun en skorer performansını tekrarladı

Sekizinci haftalar sonunda geçen sezon da aynı sayıda gol kaydeden bordo-mavililer, 2016-2017 sezonunda 4, 2015-2016 ve 2014-2015 sezonlarında 10, 2013-2014 sezonunda 6, 2012-2013 sezonunda 7, 2011-2012 sezonunda ise 13 kez skor üretmişti.

Bordo-mavililer, en son 2010-2011 sezonunun ilk 8 haftasında 20 gol atarak en iyi performansını sergilemişti.

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