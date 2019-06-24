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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.06.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Son 20 lirasını Fenerbahçe’ye gönderdi

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Son 20 lirasını Fenerbahçe’ye gönderdi

Aydın’ın Karacasu ilçesi Karınderesi mevkiinde bulunan ilçe çöplerinin toplandığı noktada naylon çadırda yaşayan Diyarbakırlı ailenin en küçük oğlu 16 yaşındaki Muzaffer Karaman, çöpte bulduğu Fenerbahçe bayrağını yıkayıp metrelerce uzaktan görülebilecek şekilde direğe astı.

Doğuştan Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Karaman, zor şartlar altında yaşamasına rağmen telefonunda bulunan son 20 TL’yi Fenerbahçe’nin başlattığı yardım kampanyasına gönderdiğini dile getirdi. Muzaffer, yaşam koşulları sebebiyle hiçbir hayal kuramadığını ifade etti.

7 çocuğundan 3’ü evlenip dışarı giden Abdullah Karaman, eşi, 3 çocuğu, bir gelini ve 2 torunu ile birlikte, metrelerce uzaktan görülebilecek şekilde astıkları ve uzaktan spor tesislerini andıran Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türk bayrağı dalgalanan Karacasu’daki çöp toplama noktasında naylon çadırlarda yaşıyor.

10 aydır burada plastik, demir, hurda gibi geri dönüşüme yollanabilecek çöpleri toplayan Karaman ailesi, işini beğenmeyenlere adeta ders veriyor. Sıcak, sinek ve kokular içinde sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan aile üyeleri aşırı sıcaklar sebebiyle 12.00’de ara verdikleri işe, akşam 18.00’de tekrar başlıyor. Akşamları arabanın aküsüyle aydınlattıkları çadırda sivrisinek sürüleriyle mücadele eden aile yaşamlarını bu şekilde sürdürüyor.

Ailenin 16 yaşındaki oğlu Muzaffer Karaman ise bambaşka bir hikaye barındırıyor. Doğuştan Fenerbahçe fanatiği olan Muzaffer, çöpten bulduğu Fenerbahçe bayrağını yıkayıp Türk bayrağının hemen yanına astı. Metrelerce uzaktan görünen Fenerbahçe ve Türk bayrağı rüzgarda dalgalanırken, burası uzaktan sanki spor tesislerini andırıyor.
İnterneti olduğu bir gün telefondan çok sevdiği programı açan Muzaffer, Fenerbahçe’nin yardım kampanyasıyla karşılaştı. Fenerbahçe’nin zor durumda olmasını gönlü kabul etmeyen Muzaffer, son TL’sini de bu bağış için harcadığını dile getirdi. Muzaffer o günü şu sözlerle anlattı:

“Televizyonda Fenerbahçe’ye yardım kampanyası vardı. Ekranda Ali Koç, Acun Alıcalı, Beyaz vardı. Hattımda da TL vardı. Ben de bağış yaptım. Bağış yaptım çünkü Fenerbahçe zor durumdaydı. Fenerbahçe ile ilgili bir hayalim yok. Yaşadığımız yer belli. Olmayacağı için hayal kurmuyorum. Olmaz ama Fenerbahçe’nin bir yerinde çalışmak isterdim. Ne olursa olsun” dedi.

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