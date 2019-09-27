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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.09.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Son 2 sezonda 190 bin kişi "G.Saray-F.Bahçe" derbisini tribünden izledi!

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Son 2 sezonda 190 bin kişi "G.Saray-F.Bahçe" derbisini tribünden izledi!

Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet tribüne de yansıdı.

İki takım arasında son 2 sezonda oynanan derbi maçlarını 190 bine yakın kişi tribünden izledi.

Bir başka efsane derbi; İnter-Milan...


AA muhabirinin Passolig yetkililerinden aldığı bilgiye göre iki takım arasındaki 4 lig maçının seyirci ortalaması 47 bin 355 olarak kayıtlara geçti. Galatasaray, rakibine göre derbi maçlarında bilet fiyatlarını daha yüksek fiyattan satışa sundu. Sarı-kırmızılıların son 2 sezonda Fenerbahçe ile yaptığı derbi maçtaki ortalama bilet fiyatı 487,91 lira olurken, Fenerbahçe'nin ortalama bilet fiyatı ise 254,36 lirayı buldu.

Galatasaray, son 3 sezonda Fenerbahçe'yi tribündeki seyirci sayısıyla geçti. Geçen sezon Galatasaray'ın seyirci ortalaması yüzde 11 azalırken, Fenerbahçe'nin oranı yüzde 21 arttı. Galatasaray bu düşüşe rağmen 36 bin 93 seyirci ortalamasıyla Süper Lig'in en fazla seyircili takımı unvanını elinde bulunduruyor.

- Passolig Kart Ligi'nde de lider Galatasaray

Galatasaray, Passolig Kart Ligi'nde de liderliği rakibine kaptırmadı.

Galatasaray, 2017-2018 sezonun başından bu yana Passolig kart sayısında bir milyona ulaşan ilk kulüp oldu.

Toplam 4,9 milyon Passolig kart sahibi içinde bir milyonu geçen Galatasaray taraftarını, 931 bin 128 adetle Fenerbahçe takip etti.

Geçen sezonun sonundan bugüne kadar ilk kez Passolig kart sahibi olan taraftarların istatistiklerine bakıldığında İstanbul'dan en çok Şişli ve Sarıyer ilçelerinde Galatasaray Passolig Kart alınırken, Kadıköy ve Ümraniye ilçelerinde daha çok Fenerbahçeli taraftarlar Passolig temin etti.

Passolig verilerine göre Fenerbahçeli kart sahiplerinin yüzde 13,88'i, Galatasaraylıların da yüzde 13,68'i kadın taraftarlardan oluşuyor.

Her iki takımın tribündeki yaş ortalamasına bakıldığında en fazla 18-25 yaş arasındaki futbolseverlerin ağırlıkta olduğu ortaya çıktı. İkinci sırada 26-30 yaş aralığındaki futbolseverler bulunuyor. 


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