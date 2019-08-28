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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
28.08.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Son 2 organizasyonun şampiyonu ABD, Çin'de rekor peşinde!

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Son 2 organizasyonun şampiyonu ABD, Çin'de rekor peşinde!

2019 FIBA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan ABD, Çin'de son 2 organizasyonun şampiyonu olarak mücadele edecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2010'da gerçekleştirilen kupada A Milli Takım'ı final mücadelesinde 81-64 mağlup olarak mutlu sona ulaşmıştı. ABD, İspanya'da gerçekleştirilen 2014 Dünya Kupası finalinde ise Sırbistan'ı 129-92 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Tarihinde 5 kez Dünya Kupası'nı kazanan ABD, Çin'deki organizasyonu da kazanarak bunu en çok başaran ülke olmaya çalışacak.

- 13 yıldır yenilmiyor

ABD, Dünya Kupası ve olimpiyatlar gibi iki önemli organizasyonda 13 yıldır rakiplerine yenilmiyor.

Bu önemli organizasyonlardaki son yenilgisini Japonya'da 2006'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda alan ABD, yenilmezlik serisiyle Çin'e gidecek. 1 Eylül 2006'da Yunanistan'a 101-95 mağlup olan ABD, sonraki Dünya Kupası ve olimpiyat oyunlarında rakipleriyle yaptığı 43 maçı da kazanmayı başardı.

ABD, son Dünya Kupası ve olimpiyat oyunları şampiyonu unvanıyla Çin'de mücadele edecek. 2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya alan ABD, 2010 Dünya Kupası'nda da mutlu sona ulaşmıştı. 2012 Londra Olimpiyatları'nda unvanını koruyan ABD, 2014 Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. ABD, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da şampiyon olarak bu iki önemli organizasyonda altın madalyayı rakiplerine bırakmadı.

- Eksik kadroyla başarı arayacak

E Grubu'nda Türkiye'nin de rakibi olan ABD, eksik kadroyla başarı kovalayacak.

ABD'nin haziran ayında açıklanan aday kadrosu yıldız oyuncuların turnuvaya katılmayacaklarını açıklamasıyla büyük ölçüde değişti. 10 Haziran'da açıklanan aday kadroda Harrison Barnes, Bradley Beal, Anthony Davis, Andre Drummond, James Harden, Eric Gordon, P.J. Tucker, Tobias Harris, Damian Lillard, C.J. McCollum, Kevin Love, Kyle Lowry, Khris Middleton, Brook Lopez, Myles Turner, Kemba Walker, Kyle Kuzma, Paul Millsap, Donovan Mitchell, Jayson Tatum yer almıştı.

Açıklanan kadroda James Harden, Bradley Beal, Anthony Davis, Andre Drummond, Eric Gordon, P.J. Tucker, Tobias Harris, Damian Lillard, C.J. McCollum, Kevin Love, Kyle Lowry, Paul Millsap turnuvaya katılmayacaklarını açıklamıştı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James de takımın en önemli eksiklerinden biri olarak dikkati çekiyor. Daha önce "Gregg Popovich'i seviyorum ama bu yaz, benim adıma milli takımda yer almak için uygun değil." ifadesini kullanan yıldız oyuncu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ise yer alabileceğini belirtmişti.

ABD'de organizasyona az süre kala sakatlanan Kyle Kuzma da kadrodan çıkarıldı.

Turnuvanın favorierinden ABD'nin büyük ölçüde değişen kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Harrison Barnes, Jaylen Brown, Joe Harris, Brook Lopez, Khris Middleton, Donovan Mitchell, Mason Plumlee, Marcus Smart, Jayson Tatum, Myles Turner, Kemba Walker, Derrick White.

- En büyük kozu kenar yönetimi

ABD'nin en büyük kozu kenar yönetimi olacak.

Takımın başında NBA takımlarından San Antonio Spurs'u çalıştıran Gregg Popovich bulunuyor. 1996'dan beri San Antonio Spurs'u çalıştıran Popovich, dünyanın en büyük basketbol organizasyonunda takımını 5 kez şampiyonluğa taşıdı.

Kenar yönetiminde Popovich'in yardımcısı Steve Kerr de dikkati çeken isimlerden biri olacak.

Basketbolcu olarak NBA'de uzun bir kariyere sahip olan Kerr, Golden State Warrios'un başında yer alıyor.

- Maç takvimi

ABD'nin Şhanghay'daki maçlarının TSİ programı şöyle:

1 Eylül Pazar:
15.30 Çekya-ABD

3 Eylül Salı:
15.30 ABD-Türkiye

5 Eylül Perşembe:
15.30 ABD-Japonya 

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