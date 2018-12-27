Son 2 maçını kazanan Soton, West Ham'ı ağırlıyor! iddaa'nın favorisi...
Sezona kabus gibi başlayan West Ham, tüm sezon sadece 3 kere kazanabilen ama bu 3 galibiyetin 2'sini son 2 maçta elde eden Southampton'a konuk oluyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'nın favorisine göz atalım...
- Sezonun ilk 18 maçında sadece 3 kere kazanabilen Southampton, bu 3 galibiyetin 2'sini son 2 maçta elde etti.
- Pierre-Emile Hojbjerg cezası sebebiyle takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
- Elde edilen 2 galibiyete 1'er gol ve asistle katkı yapan 2000 doğunlu Michael Obafemi'nin ilk 11'de olması bekleniyor.
- Sezona kabus gibi başlayan West Ham, Aralık ayında üst üste 4 kere kazanıp yükselişe geçmişti ama geçtiğimiz hafta sonu Watford'a 2-0 kaybedip ayaklarını yere bastılar.
- Marko Arnautovic sakat, Fabian Balbuena ve Javier 'Chicharito' Hernandez'in durumları maç saati netleşecek.
- Hücumda belirsizlikler çok fazla, son 6 lig maçının 5'inde sonradan oyuna dahil olan Andy Carroll'ı bir anda ilk 11'de görürsek şaşırmayalım.
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