Son 2 maçı boş geçmedi, seri Villarreal maçında devam eder mi? Enes Ünal...
Celta Vigo ve Levante maçlarında gol bulan Enes Ünal, seriye Villarreal deplasmanında da devam edebilecek mi? İşte detaylar...
Villarreal
- Orta sahanın tecrübeli isimleri Javi Fuego ve Bruno Soriano sakat.
- San Mames (Athletic Bilbao) deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönüp otoriteleri şaşırttılar.
- Bu maça da doğal olarak favori çıkıyorlar ama kapanan takımlara karşı sezon başından beri zorlandıklarını da unutmamak lazım...
- Celta Vigo ve Levante maçlarında gol bulan Enes Ünal, seriye Villarreal deplasmanında da devam etmek isterdi ama Villarreal'den kiralandığı için kurallar gereği bu maçta forma giyemeyecek.
- Oscar Plano ve Daniele Verde'nin da yokluğunda, hücum hattı Duje Cop'a emanet...
- La Liga'da bu sezon oynadıkları ilk 5 maçtan 3 puan çıkartamamışlardı ama hafta arası oynadıkları Levante maçından 2-1'lik galibiyet elde etmesini başardılar.
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