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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
AA
19.11.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Son 18 yılın en genç şampiyonu: Stefanos Tsitsipas

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Son 18 yılın en genç şampiyonu: Stefanos Tsitsipas

ATP Finalleri'nde şampiyonluğa ulaşan Yunan raket Stefanos Tsitsipas, 2001 yılında kupayı kaldıran Avustralyalı Lleyton Hewitt'ın ardından son 18 yılın en genç şampiyonu olarak tarihe geçti.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde şampiyonluğa ulaşan Yunan raket Stefanos Tsitsipas, bu yıl yakaladığı büyük çıkışı kariyerinin en önemli şampiyonluğunu kazanarak taçlandırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 50. ATP Finalleri'nde Avusturyalı rakibi Dominic Thiem karşısında ortaya koyduğu mücadeleyle sporseverlerin beğenisini kazanan 21 yaşındaki Tsitsipas, 2 saat 36 dakika süren mücadelede rakibini 6-7, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek bu yıl 3, kariyerinin ise 4. şampiyonluğuna uzandı.

Teniste İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafael Nadal, Sırp Novak Djokovic ve Büyük Britanyalı Andy Murray'nin hegemonyasını kimlerin kıracağı merakla beklenirken, 21 yaşındaki Tsitsipas, 22 yaşındaki Alman Alexander Zverev ve 23 yaşındaki Rus Daniil Medvedev, grand slam ve ATP turnuvalarında ortaya koydukları performansların yanı sıra dünya sıralamasında üst sıraları zorlayan "yeni neslin" temsilcileri olarak öne çıkıyor.

- Son 18 yılın en genç şampiyonu

17 bin kişilik O2 Arena'da oynanan maçın ilk setini deneyimli rakibi Thiem'e kaybetmesine rağmen, önce eşitliği yakalayan, büyük çekişmeye sahne olan karar setini de 7-6 kazanarak kariyerinin en önemli şampiyonluğunu elde eden Tsitsipas, turnuvada önemli bir rekora da imza attı.

2001 yılında kupayı kaldıran Avustralyalı Lleyton Hewitt'ın ardından son 18 yılın en genç şampiyonu olarak tarihe geçen 21 yaşındaki Yunan raket, 1978'den bu yana katıldığı ilk sezon sonu finalinden şampiyonlukla ayrılan en genç tenisçi unvanını elde etti.

ABD'li John McEnroe, 1978 yılındaki turnuvaya ilk kez katılmış ve organizasyondan kupayla ayrılmıştı.

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- Avustralya Açık'a damga vurdu

Bu yıl büyük bir çıkış yakalayan Yunan tenisçi, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta son 12 yılın en genç yarı finalisti olmayı başardı.

Ocak ayında düzenlenen turnuvanın dördüncü turunda İsviçreli Federer'i 3-1 yenerek dikkatleri üzerine çeken Tsitsipas, çeyrek finalde de İspanyol Roberto Bautista Agut'yu mağlup ederek adını son 4 raket arasına yazdırdı ve kariyerinin en büyük grand slam başarısını elde etti.

Tsitsipas, Avustralya Açık yarı finalinde İspanyol Rafael Nadal'a 3-0 yenilmekten kurtulamadı.

Yunan tenisçi, şu ana kadar katıldığı diğer grand slam turnuvalarından Fransa Açık ve Wimbledon'da dördüncü tur, ABD Açık'ta ise ikinci turdan ötesine geçemedi.

- İlk 10'a alıştı

Avustralya Açık'ta yakaladığı yarı final başarısının ardından mart ayında ilk kez ATP klasmanında ilk 10'a giren Tsitsipas, ağustos ayında beşinci sıraya kadar yükselerek en büyük başarısını elde etti.

Geçen yıl Stockholm Açık'ta şampiyonluğa ulaşan genç raket, bu yıl da Marsilya ve Estoril'in ardından Londra'daki finalle kariyerinin dördüncü zaferini kazandı.

- Aile boyu sporcu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da doğan ve 3 yaşında tenise başlayan Tsitsipas'ın antrenörlüğünü bir dönem tenis oynayan, ardından hakemlik yapan babası Apostolos Tsitsipas yapıyor.

1980'lerde tenis oynayan Tsitsipas'ın annesi Rus Julia Salnikova, kariyerini antrenör olarak sürdürürken, Tsitsipas'ın dedesi Sergei Salnikov, 1956 Melbourne Olimpiyatla'nda futbolda altın madalya kazandı.

Rusça ve İngilizce de bilen Tsitsipas'ın tenis dünyasında en sevdiği isim ise İsviçreli Roger Federer.

 

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