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Son 12 derbide, sadece 14 gol! Rakamlar...

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 12 maçta sadece 14 gol atıldı (maç başına 1,17 gol).

Hürriyet Haber
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Bu sezon Telekom stadında 0-0 biten maçın ardından, geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 ve deplasmanda oynanan maçı yine Fenerbahçe 1-0 kazanmayı başarmıştı. 2015-16 sezonunda Kadıköy’de oynanan lig maçı 1-1, ASYSK Türk Telekom stadında oynanan maç 0-0 biterken kupa finalinde Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Son 11 derbide her iki tarafında ikiden fazla gol atabildiği mücadele olmadı.

2013-14 TFF SK Galatasaray-Fenerbahçe 1 - 0 (uzt.)
2013-14 Süper Lig Fenerbahçe-Galatasaray 2 - 0
2013-14 Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe 1 - 0
2014-15 TFF SK Fenerbahçe-Galatasaray 0 - 0 (p 3-2)
2014-15 Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe 2 - 1
2014-15 Süper Lig Fenerbahçe-Galatasaray 1 - 0
2015-16 Süper Lig Fenerbahçe-Galatasaray 1 - 1
2015-16 Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe 0 - 0
2015-16 ZTK Final Galatasaray-Fenerbahçe 1 - 0
2016-17 Süper Lig Fenerbahçe-Galatasaray 2 - 0
2016-17 Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe 0 - 1
2017-18 Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe 0 - 0

devderbi
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