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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.04.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Son 11 maçın 9'unu kazandı! Şampiyonluğa bir adım kaldı...

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Son 11 maçın 9'unu kazandı! Şampiyonluğa bir adım kaldı...

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde başarı ile mücadele eden Gaziantep ALG Spor, ligdeki ilk sezonunda fırtına gibi eserken, 28 Nisan'da Amed maçını kazanması halinde ilk şampiyonluğunu ilan edecek.

Gaziantep'te yer alan kadın futbol takımı ALG Spor, başarıları ile kentte gurur kaynağı olurken ilk kez yer aldığı Kadınlar 1. Ligi'nde ise şampiyonluğa koşuyor. Gaziantep'te Kulüp Başkanı Ali Gözcü önderliğinde başarıdan başarıya koşan, son üç yıldır yer aldığı tüm liglerde şampiyon olarak bir üst lige çıkan ALG Spor, şu an yer aldığı birinci ligde de şampiyonluk için geri sayıma geçmiş durumda. 

Aralarında Beşiktaş ve Konak Belediyespor gibi köklü ve başarılı takımların yer aldığı Kadınlar 1.Lig'inde bu takımları geride bırakarak oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ALG Spor topladığı 36 puan ve artı 37 averajla zirvede yer alıyor.

Gaziantep ekibi bu maçlarda rakip kalelere 52 gol atarken kendi kalesinde ise sadece 15 gol gördü. Toplam 10 takımın yer aldığı ligde bu haftayı bay geçecek olan ALG Spor Kadın Futbol takımı 28 Nisan'da oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçını kazanması durumunda ilk sezonunda ilk şampiyonluğunu elde ederek şampiyonlar ligi vizesini de cebine koyacak. 

Oynadığı oyun, attığı gollerle Gaziantep'te ve kadın futbolunda adından sıkça söz ettiren ALG Spor maçlarındaki coşkulu taraftar kitlesiyle de rakiplerine sahayı dar ediyor. Özellikle iç saha maçlarında arkasına aldığı taraftar gücüyle dikkat çeken ALG Spor kent yönetiminden de şampiyonluk yolunda destek bekliyor. 

"ALG Spor kadın futboluna heyecan getirdi" 

Her koşulda takımın yanında olan, başarılarda büyük payı bulunan ALG Spor'un kurucu başkanı olan Ali Gözcü, "Lige bu sezon başında yükseldik. Bu yıl AGL Spor ile birlikte Kadınlar 1.Lig'i biraz heyecan ve renk kazandı. Uzun zamandır ligde üç takım da son haftaya aynı puanla girmemişti. Matematiksel olarak en avantajlı takım biziz. Şampiyonluğumuza iki hafta kaldı. İnşallah Diyarbakır deplasmanında iyi bir sonuç alıp şampiyon olmayı hedefliyoruz. Biz Gaziantep'e Kadınlar Futbol 1.Lig'inde şampiyonluk yaşatmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Bu kolay olmadı ama şuan ligde en büyük şampiyonluk adayıyız. Bu noktalara gelmek kolay olmadı tabi. Bu süreçte de kimse bize destek çıkmadı ama biz yine de şampiyon olup şampiyonlar liginde ülkemizi ve Gaziantep'i başarılı bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Umuyoruz ki ondan sonra da gerekli destekleri alacağız. Yani özellikle Gaziantep büyüklerimizden, valimizden, belediye başkanımızdan destek bekleyeceğiz. Çünkü başarı için herkesin sırt sırta vermesi gerekiyor. Ben ayrıca bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza de teşekkür ediyorum ve onlardan takıma destek olma adına ALG Spor Store'dan takım forması almalarını da istiyorum" dedi. 

Son 11 maçın 9unu kazandı Şampiyonluğa bir adım kaldı...

"Takım kaptanıyken hoca oldum" 
Geçtiğimiz yıllarda takım kaptanlığı yapan bu sezon başında ise teknik direktörlük görevine getirilen ve yakalanan başarılarda önemli bir katkısı bulunan Aslı Canan Sabırlı, "Geçen sene ALG Spor'da takım kaptanıydım. Şu an ise takımın teknik direktörlüğü görevini üstleniyorum. Beni bu konuda destekleyen ve güvenen başkanımız Ali Gözcü'ye teşekkür ediyorum. Başarılı bir dönem geçiyoruz. Artık şampiyonluk yolunda son haftalardayız. Umuyorum ki dilediğimiz şekilde sonuçlanır ve kupayı kaldırırız. Bu noktalara gelmek kolay olmadı. Bundan sonraki süreçte de kolay kolay bırakmayacağız ve umuyorum ki kupayı kaldırıp dünyadaki tüm kadınlara ve kız çocuklarına armağan edeceğiz bu şampiyonluğu" ifadelerini kullandı. 

"Başarıda aile ortamının etkisi büyük" 

Takımın tecrübeli futbolcularından Yaşam Göksü, "Burada çok iyi bir aile ortamı var. Her şey mükemmel gidiyor o yüzden burada olmaktan mutluyum. Bu sezon lige mağlubiyetle başladık, sonrasında da berabere kaldık ama yılmadık. Daha fazla çalıştık. İkinci yarı ise iyi transferlerle iyi bir noktaya geldik. Şuan lider bir durumdayız. Artık son bir maçımız kaldı. İnşallah bu maçı alırsak üçlü averajla şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Bu maçı elimizden geldiğince almaya çalışacağız, şampiyonluk için savaşacağız" şeklinde konuşurken bir diğer futbolcu Gülbin Hız ise, "Takımda şu an çok olumlu bir hava var. Her şey güzel gidiyor. Bunun meyvesini de zaten şampiyonluğu son haftaya taşıyarak alıyoruz. İnşallah son maçı alıp rakiplerimizin durumuna göre şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu. 

Ligde oynadığı son 11 maçta sadece 2 beraberlik alan ve diğer maçların hepsini kazanan ALG Spor son hafta deplasmanda oynayacağı zorlu Amedspor maçını kazanarak ligdeki ilk şampiyonluğunu kazanmayı ve Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeyi amaçlıyor. 

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