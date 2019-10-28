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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
28.10.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Son 10 yılın en az kart gören Fenerbahçe'si

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Süper Lig'in 9'uncu haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonki kart istatistiği ile dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, İttifak Holding Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında "Bu takım kart görmüyor çünkü futbol oynamak istiyor" açıklamasıyla sarı-lacivertli ekibin bu sezonki kart istatistiğine dair sinyal verdi. Ligde son 10 yıl baz alındığında Fenerbahçe, açık ara en az kart gördüğü sezonu yaşıyor.

SON 10 YILIN EN AZ KART GÖREN FENERBAHÇE'Sİ

Süper Lig'de geride kalan son 10 yılın ilk 9 haftası baz alındığında Fenerbahçe, en az kartı bu sezon gördü. Ligde çıktığı ilk 9 maçta 9 sarı kart gören ve hiç kırmızı kart görmeyen sarı-lacivertli ekip, maç başı 1.0 ortalama ile mücadele ederek diğer yıllara kıyasla bu alanda olumlu anlamda ilerleme kaydetmiş durumda. Geçtiğimiz sezonun ilk 9 haftasında 17 sarı kart gören Fenerbahçe, bu sezonun ardından en az kart gördüğü ilk 9 haftalık periyodu ise 2013-2014 sezonunda yaşadı. Fenerbahçe, o sezon 15 sarı kart gördü.

BU SEZON DÜNYA DEVLERİNİN ÖNÜNDE

Fenerbahçe, bu sezon gördüğü 9 kartla sadece Süper Lig'de değil; Avrupa'nın büyük liglerinde de bu istatistikte başı çekiyor. Avrupa'nın en iyi 6 ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Portekiz Premier Lig'inde geçen süre baz alındığında Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester'ın ardından en az kart gören 2'nci takım durumunda. Leicester City bu alanda 10 maçta gördüğü 9 sarı kart ile başı çekerken, Almanya Bundesliga ekipleri Freiburg ve Borussia Dortmund da 9 maçta 10 sarı kart görerek iyi bir istatistik ortaya koydu. 6 büyük ligde en az  kart gören ekipler ise şu şekilde:

- İngiltere Premier Lig

Leicester City: 10 maç / 9 kart

- Almanya Bundesliga

Freiburg - Borussia Dortmund: 9 maç / 10 kart

- İspanya La Liga

Villarreal: 9 maç / 17 kart

- İtalya Serie A

Atalanta: 9 maç / 17 kart

- Fransa Ligue 1

Angers: 11 maç / 14 kart

- Portekiz Premier Ligi

Portimonense: 8 maç / 13 kart

Savunma ve orta sahadan gol katkısında lider Fenerbahçe
Savunma ve orta sahadan gol katkısında lider Fenerbahçe

Son 10 yılın en az kart gören Fenerbahçesi

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