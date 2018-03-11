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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Son 10 sezonun en kötü Bursaspor'u
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Futbol
11.03.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Son 10 sezonun en kötü Bursaspor'u

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Son 10 sezonun en kötü Bursaspor'u

Bursaspor, Osmanlıspor yenilgisinin ardından deplasmanda üst üste 5'inci mağlubiyetini alırken, 25'inci haftalar sonrasında son 10 sezonun da en kötü dönemini geçiriyor.

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, Osmanlıspor'a karşı deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Böylelikle deplasmanda üst üste 5'inci yenilgisini alan yeşil beyazlı ekip, son dönemlerde de en az puan topladığı dönemi yaşıyor. Osmanlıspor maçının ardından ligde 25 mücadeleyi geride bırakan Bursa temsilcisi, yalnızca 30 puan toplayabilirken aynı zamanda 25'inci haftalar baz alındığında son 10 sezon içerisindeki en kötü sürecini yaşıyor.

2007-08 sezonunda 28 puanla geçtiği 25'inci haftanın ardından sonraki 10 sezon içerisinde iki kez 25'inci hafta sonrası 30 puan toplayabilen yeşil beyazlı ekip, tıpkı bu dönem olduğu gibi 2011-12 sezonunda da aynı puana sahipti. Ancak Bursaspor bugün, o dönemden daha kötü bir averaja sahip olmasıyla en kötü zamanını yaşıyor. 2011-12 sezonunda 25'inci hafta sonrası oynadığı 9 maçta 19 puan toplayarak sezonu 49 puanla 8'inci sırada bitiren yeşil beyazlı ekibin, bu sezonu hangi noktada bitireceği ise merak konusu.

Son 10 sezonluk dilim içerisinde ise Bursaspor, ligde son anda kaldığı geçtiğimiz sezon dahi 32 puan topladı. Geçen yıldan daha kötü bir durumda bulunan yeşil beyazlı ekip, 38 puanla sezonu bitirerek ligde kalmıştı. Bursa temsilcisinde şimdi gözler kalan 9 maça çevrilirken, iç sahadaki Demir Grup Sivasspor maçı mutlak kazanılması gereken mücadele olarak görülüyor.

Bursaspor'un son 10 sezon içerisinde 25'inci haftalar sonrası topladığı puanlar:

2017-18: 30
2016-17: 32
2015-16: 32
2014-15: 41
2013-14: 34
2012-13: 37
2011-12: 30
2010-11: 50
2009-10: 55
2008-09: 38

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