Solskjaer'in sarı yelek giyme nedeni ortaya çıktı
Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Paris Saint Germain'i 3-1 yenerek tarih yazdığı maça damgasını vuran olaylardan biri de Gunnar Solskjaer'ın yedek futbolcu yeleği giymesiydi. Norveçli teknik adamın bu tercihinin sebebi ortaya çıktı.
Manchester United, Paris Saint Germain'i kendi evinde 2-0 yenildiği maçın rövanşında deplasmand 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti.
Kırmızı Şeytanlar'ın tarihi bir başarıya imza attığı karşılaşma esnasında en çok konuşulan olaylardan biri de United menajeri Ole Gunnar Solskjaer'ın futbolcu yeleği giymesiydi.
Sosyal medyada herkes, Norveçli hocanın neden saha kenarında yelekle durduğunu sorarken Ada basını bu durumun gerekçesini açıkladı.
Ada'nın en çok satan gazetesi The Sun'da yer alan habere göre "Bebek yüzlü katil"in yedek futbolcuların yeleği giymesinin arkasında kendisine iletilen bir talep yatıyor.
Haberde PSG'nin dünkü maça siyah formayla çıkmasından ötürü olası bir karışıklığın önüne geçilebilmesi için Solskjaer'dan parlak sarı renkli yeleği giymesi istendi.
46 yaşındaki teknik adam da bu ricayı kırmayınca geceye damga vuran bir görüntü oluştu.
Solskjaer, maçın ardından Marcus Rashford hakkında açıklamalarda bulundu...
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