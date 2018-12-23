Solskjaer, ilk transfer hedefini belirledi! Serie A'dan...
Jose Mourinho'nun yerine 'geçici' olarak Manchester United'ın başına getirilen Ole Gunnar Solskjaer, ilk transferini de İtalya Serie A'dan yapacak.
İlk maçında, Cardiff deplasmanında 5-1 kazanan Ole Gunnar Solskjaer, ilk transferini de İtalya Serie A'nın dev kulübü Juventus'tan yapıyor.
Devon Live adlı İngiliz haber sitesi, Norveçli çalıştırıcının Douglas Costa'yı takıma katacağını iddia etti.
Juventus'un Sassuolo ile oynadığı maçta rakibine tükürdüğü için 4 maç ceza alan Brezilyalı açık oyuncusu, o maçtan sonra Max Allegri'nin de gözünden düştü.
Cezası bittikten sonra kadroya girdiği 9 maçın sadece 1'inde ilk 11'de yer bulabildi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Juventus'un 6 grup maçının yalnızca 1'inde ilk 11'de sahaya çıktı.
Solskjaer'e 50 milyon Sterlin transfer bütçesi ayrılacağı konuşulurken, bunun 30-35 milyon Sterlin'lik kısmıyla transferin bitebileceği iddia edildi.
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